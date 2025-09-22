Ogień pojawił się przed przyjściem dzieci, przedszkole zamknięte

Nowy film Źródło: Kontakt24/ Internautka, Michał Hebda - Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

Jak przekazał TVN24 mł. kpt. Hubert Ciepły, oficer prasowy małopolskiej straży pożarnej, zgłoszenie dotyczące dymu unoszącego się z przedszkola w Zabierzowie Bocheńskim trafiło do służb w poniedziałek kilka minut po godzinie 7 rano.

Przedszkole będzie zamknięte

- Dym zauważyły dwie pracownice które pojawiły się w pracy rano. Pożarem objęte zostało wyposażenie. Nie było konieczności ewakuacji, bo dzieci jeszcze nie przyszły. Budynek nie nadaje się do prowadzenia zajęć dydaktycznych - powiedział Ciepły.

Skalę zniszczeń wewnątrz budynku pokazuje zdjęcie, które otrzymaliśmy na Kontakt24.

Akcja gaśnicza trwała blisko 2,5 godziny. Ogień gasiło 10 zastępów straży pożarnej - 38 strażaków. Nikomu nic się nie stało.

- Na miejscu trwają czynności. Jutro będą one kontynuowane przez biegłego, który pomoże ustalić przyczyny wybuchu tego pożaru - powiedział tvn24.pl podkom. Paweł Tomasik, oficer prasowy wielickiej policji.

Budynek do remontu

Do zdarzenia odniósł się w mediach społecznościowych Michał Hebda, burmistrz Niepołomic - to w tej gminie znajduje się Zabierzów Bocheński. Samorządowiec podkreślił, że od wtorku zajęcia przedszkolne będą odbywać się w domu kultury.

"W najbliższych dniach dzieci zostaną przeniesione do zaadaptowanych pomieszczeń szkolnych, także w Szkole Podstawowej" - poinformował burmistrz. "Zrobimy wszystko, co możliwe, aby dzieci jak najszybciej wróciły do swojej placówki. Musimy jednak najpierw dokonać ekspertyzy, co było powodem pożaru. Potem dopiero czeka nas remont" - przekazał Michał Hebda, dziękując strażakom OSP w Zabierzowie Bocheńskim, Woli Batorskiej i Niepołomicach, a także Komendzie Powiatowej PSP w Wieliczce za "profesjonalną, sprawną i szybką akcję gaśniczą".