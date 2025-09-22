Logo strona główna
Kraków

Ogień pojawił się przed przyjściem dzieci, przedszkole zamknięte

Pożar w przedszkolu, Zabierzów Bocheński
Nowy film
Źródło: Kontakt24/ Internautka, Michał Hebda - Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
Przedszkole w Zabierzowie Bocheńskim pod Krakowem nie nadaje się do użytku po pożarze, który wybuchł w poniedziałek rano przed rozpoczęciem zajęć. Ogień gasiło prawie 40 strażaków. Burmistrz Niepołomic poinformował, że dzieci zostaną tymczasowo przyjęte przez dom kultury i szkołę podstawową.

Jak przekazał TVN24 mł. kpt. Hubert Ciepły, oficer prasowy małopolskiej straży pożarnej, zgłoszenie dotyczące dymu unoszącego się z przedszkola w Zabierzowie Bocheńskim trafiło do służb w poniedziałek kilka minut po godzinie 7 rano.

Pożar przedszkola w Zabierzowie Bocheńskim
Pożar przedszkola w Zabierzowie Bocheńskim
Źródło: Michał Hebda - Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

Przedszkole będzie zamknięte

- Dym zauważyły dwie pracownice które pojawiły się w pracy rano. Pożarem objęte zostało wyposażenie. Nie było konieczności ewakuacji, bo dzieci jeszcze nie przyszły. Budynek nie nadaje się do prowadzenia zajęć dydaktycznych - powiedział Ciepły.

Skalę zniszczeń wewnątrz budynku pokazuje zdjęcie, które otrzymaliśmy na Kontakt24.

Pożar w przedszkolu, Zabierzów Bocheński
Pożar w przedszkolu, Zabierzów Bocheński
Źródło: Kontakt24/ Internautka

Akcja gaśnicza trwała blisko 2,5 godziny. Ogień gasiło 10 zastępów straży pożarnej - 38 strażaków. Nikomu nic się nie stało.

- Na miejscu trwają czynności. Jutro będą one kontynuowane przez biegłego, który pomoże ustalić przyczyny wybuchu tego pożaru - powiedział tvn24.pl podkom. Paweł Tomasik, oficer prasowy wielickiej policji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Strażak pojechał usunąć gniazdo os. Zmarł w szpitalu

Strażak pojechał usunąć gniazdo os. Zmarł w szpitalu

Kielce
Pole w ogniu, dym widoczny z autostrady

Pole w ogniu, dym widoczny z autostrady

WARSZAWA

Budynek do remontu

Do zdarzenia odniósł się w mediach społecznościowych Michał Hebda, burmistrz Niepołomic - to w tej gminie znajduje się Zabierzów Bocheński. Samorządowiec podkreślił, że od wtorku zajęcia przedszkolne będą odbywać się w domu kultury.

"W najbliższych dniach dzieci zostaną przeniesione do zaadaptowanych pomieszczeń szkolnych, także w Szkole Podstawowej" - poinformował burmistrz. "Zrobimy wszystko, co możliwe, aby dzieci jak najszybciej wróciły do swojej placówki. Musimy jednak najpierw dokonać ekspertyzy, co było powodem pożaru. Potem dopiero czeka nas remont" - przekazał Michał Hebda, dziękując strażakom OSP w Zabierzowie Bocheńskim, Woli Batorskiej i Niepołomicach, a także Komendzie Powiatowej PSP w Wieliczce za "profesjonalną, sprawną i szybką akcję gaśniczą".

Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: tvn24.pl, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24/ Internautka

Małopolska pożar Pożary Przedszkole Niepołomice
