Redakcja poleca:

Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Wyciek gazu w Krakowie. Słup ognia sięgał 20 metrów

Wyciek gazu w Krakowie
Wyciek gazu w Krakowie
Źródło: TVN24
W Krakowie na ulicy Komandosów doszło do rozszczelnienia instalacji gazowej. Słup ognia sięgał 20 metrów. Po kilku godzinach dopływ paliwa do uszkodzonego odcinka gazociągu został odcięty, a płomień dogasa. Nie ma osób poszkodowanych. Akcja służb wciąż trwa.

Kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskiej straży pożarnej, powiedział przed godziną 7 w TVN24, że do wycieku gazu doszło na terenie ogródków działkowych, w "niezamieszkałej strefie". - Zgłoszenie otrzymaliśmy tuż po godzinie 4 nad ranem. Doszło (w tym miejscu - red.) do rozszczelnienia instalacji gazowej średniego ciśnienia - przekazał. Jak dodał, słup ognia miał w kulminacyjnym momencie około 20 metrów.

Po godzinie 10 Polska Spółka Gazownictwa przekazała, że "płomień dogasa".

"Dopływ paliwa do uszkodzonego odcinka gazociągu został odcięty, zgromadzone w gazociągu paliwo się wyczerpuje, kontrolowany przez straż pożarną płomień dogasa. Dostawy do odbiorców zagrożonych ograniczeniem zasilania gazem ziemnym są zabezpieczone. Nikt nie zostanie pozbawiony zasilania" - czytamy w komunikacie.

Kraków, ul Komandosów
Kraków, ul Komandosów
Źródło: Kontakt24/ Mariusz

Straż pożarna: nawet kilka godzin akcji

Ciepły informował wcześniej, że na miejscu pracują wszystkie służby, w tym pogotowie gazowe. - My, jako strażacy, zabezpieczamy teren poprzez wyznaczenie strefy zagrożenia - powiedział. Jak zapowiadał strażak, "działania mogą potrwać jeszcze kilka godzin".

- Ogień, który jest widoczny może się wydawać groźny, ale jest przez cały czas kontrolowany przez wszystkie służby. Przy takich działaniach ten słup ognia musi być widoczny, musi ten płomień po prostu być, nie możemy go ugasić - podkreślił Ciepły.

Klatka kluczowa-28646
Wyciek gazu w Krakowie
Źródło: KW PSP Małopolska

Jak relacjonował przed godziną 8 reporter TVN24 Konrad Borusiewicz, słupowi ognia towarzyszył ogromny huk. - Na miejscu jest sześć zastępów straży pożarnej. Pogotowie gazowe próbuje namierzyć dwie kurtyny (zawory - red.), po ich zamknięciu ten wyciek uda się szybko wygasić. Mamy wysoki słup ognia i małą kopareczkę, która próbuje prawdopodobnie dojść do jednej z takich kurtyn - opisywał.

Reporter przekazywał, że warunki sprzyjały akcji. - Nie ma wiatru, jest mokra, nasiąknięta gleba, wszystko dzieje się na terenie ogródków działkowych - wyliczał Borusiewicz.

"Nie ma bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia"

Jak poinformował PAP rzecznik prasowy Polskiej Spółki Gazownictwa Paweł Wiszniewski, pogotowie gazowe pracowało nad zapewnieniem zastępczego zasilania dla pobliskich osiedli. - "Zamknięcie zasuwy" (kurka do gazociągu - red.), które spowoduje odcięcie dopływu gazu do miejsca, w którym występuje pożar, nastąpi wtedy, kiedy zasilanie zastępcze będzie zapewnione - powiedział rzecznik. I dodał: - Na pobliskiej stacji będziemy dostarczać paliwo ze źródeł innych. Jak podkreślił, "w miejscu, gdzie jest pożar, nie ma bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia, także dla osób w pobliżu". Małopolska policja przekazała, że w wyniku zdarzenia nie ma osób poszkodowanych.

Zlokalizowali zawór, czekają na zasilanie zastępcze

- Miejsce zdarzenia jest pod kontrolą, zawór gazowy na rurociągu średniego ciśnienia również jest zlokalizowany. Musimy jednak pamiętać o tym, że jeżeli zakręcilibyśmy ten rurociąg gazu, doszłoby do odcięcia dostaw gazu dla mieszkańców części miasta Krakowa, stąd taka decyzja jeszcze nie zapadła - mówił po godzinie 8.30 starszy brygadier Przemysław Brzęczek, małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Dodawał, że trwają działania Polskiej Spółki Gazownictwa, aby zapewnić zastępczą dostawę gazu po to, aby nie zabrakło go w budynkach mieszkalnych w Krakowie.

Na miejscu znajduje się grupa ratownictwa chemicznego z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. - Są to wykwalifikowani ratownicy, którzy kontrolują strefę zagrożenia wybuchem dookoła - dodał Brzęczek. Podkreślił, że nie ma takiego zagrożenia.

Wyciek gazu w Krakowie
Wyciek gazu w Krakowie
Źródło: KW PSP Małopolsk
Wyciek gazu w Krakowie
Wyciek gazu w Krakowie
Źródło: TVN24
Autorka/Autor: tas, MAK/lulu, tam

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: KW PSP Małopolsk

KrakówStraż pożarna
