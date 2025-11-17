Wyciek gazu w Krakowie Źródło: TVN24

Kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskiej straży pożarnej, powiedział przed godziną 7 w TVN24, że do wycieku gazu doszło na terenie ogródków działkowych, w "niezamieszkałej strefie". - Zgłoszenie otrzymaliśmy tuż po godzinie 4 nad ranem. Doszło (w tym miejscu - red.) do rozszczelnienia instalacji gazowej średniego ciśnienia - przekazał. Jak dodał, słup ognia miał w kulminacyjnym momencie około 20 metrów.

Po godzinie 10 Polska Spółka Gazownictwa przekazała, że "płomień dogasa".

"Dopływ paliwa do uszkodzonego odcinka gazociągu został odcięty, zgromadzone w gazociągu paliwo się wyczerpuje, kontrolowany przez straż pożarną płomień dogasa. Dostawy do odbiorców zagrożonych ograniczeniem zasilania gazem ziemnym są zabezpieczone. Nikt nie zostanie pozbawiony zasilania" - czytamy w komunikacie.

Kraków, ul Komandosów Źródło: Kontakt24/ Mariusz

Straż pożarna: nawet kilka godzin akcji

Ciepły informował wcześniej, że na miejscu pracują wszystkie służby, w tym pogotowie gazowe. - My, jako strażacy, zabezpieczamy teren poprzez wyznaczenie strefy zagrożenia - powiedział. Jak zapowiadał strażak, "działania mogą potrwać jeszcze kilka godzin".

- Ogień, który jest widoczny może się wydawać groźny, ale jest przez cały czas kontrolowany przez wszystkie służby. Przy takich działaniach ten słup ognia musi być widoczny, musi ten płomień po prostu być, nie możemy go ugasić - podkreślił Ciepły.

Wyciek gazu w Krakowie Źródło: KW PSP Małopolska

Jak relacjonował przed godziną 8 reporter TVN24 Konrad Borusiewicz, słupowi ognia towarzyszył ogromny huk. - Na miejscu jest sześć zastępów straży pożarnej. Pogotowie gazowe próbuje namierzyć dwie kurtyny (zawory - red.), po ich zamknięciu ten wyciek uda się szybko wygasić. Mamy wysoki słup ognia i małą kopareczkę, która próbuje prawdopodobnie dojść do jednej z takich kurtyn - opisywał.

Reporter przekazywał, że warunki sprzyjały akcji. - Nie ma wiatru, jest mokra, nasiąknięta gleba, wszystko dzieje się na terenie ogródków działkowych - wyliczał Borusiewicz.

"Nie ma bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia"

Jak poinformował PAP rzecznik prasowy Polskiej Spółki Gazownictwa Paweł Wiszniewski, pogotowie gazowe pracowało nad zapewnieniem zastępczego zasilania dla pobliskich osiedli. - "Zamknięcie zasuwy" (kurka do gazociągu - red.), które spowoduje odcięcie dopływu gazu do miejsca, w którym występuje pożar, nastąpi wtedy, kiedy zasilanie zastępcze będzie zapewnione - powiedział rzecznik. I dodał: - Na pobliskiej stacji będziemy dostarczać paliwo ze źródeł innych. Jak podkreślił, "w miejscu, gdzie jest pożar, nie ma bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia, także dla osób w pobliżu". Małopolska policja przekazała, że w wyniku zdarzenia nie ma osób poszkodowanych.

Zlokalizowali zawór, czekają na zasilanie zastępcze

- Miejsce zdarzenia jest pod kontrolą, zawór gazowy na rurociągu średniego ciśnienia również jest zlokalizowany. Musimy jednak pamiętać o tym, że jeżeli zakręcilibyśmy ten rurociąg gazu, doszłoby do odcięcia dostaw gazu dla mieszkańców części miasta Krakowa, stąd taka decyzja jeszcze nie zapadła - mówił po godzinie 8.30 starszy brygadier Przemysław Brzęczek, małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Dodawał, że trwają działania Polskiej Spółki Gazownictwa, aby zapewnić zastępczą dostawę gazu po to, aby nie zabrakło go w budynkach mieszkalnych w Krakowie.

Na miejscu znajduje się grupa ratownictwa chemicznego z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. - Są to wykwalifikowani ratownicy, którzy kontrolują strefę zagrożenia wybuchem dookoła - dodał Brzęczek. Podkreślił, że nie ma takiego zagrożenia.

Wyciek gazu w Krakowie Źródło: KW PSP Małopolsk

Wyciek gazu w Krakowie Źródło: TVN24

