czytaj dalej

Pokój, który jest kapitulacją, to zła wiadomość dla wszystkich, w tym dla Stanów Zjednoczonych -powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron, komentując Donalda Trumpa z Rosji Władimirem Putinem. Prezydent Łotwy Edgars Rinkeviczs powiedział, że "co do Rosji i jej zamiarów nie można mieć złudzeń". Premier Finlandii Petteri Orpo ocenił, że o Ukrainie rozmawiają mocarstwa, a "Europa stoi z boku". Szefowa łotewskiej dyplomacji Baiba Braże powiedziała, że "nic nie wskazuje na to, by Rosja chciała pokoju".