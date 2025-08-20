Przewiercony gazociąg, ewakuowani mieszkańcy

Wiertnica uszkodziła gazociąg w Tylmanowej Źródło: KPP w Nowym Targu

Według informacji przekazanych przez małopolską straż pożarną, podczas prac remontowych w okolicach mostu na drodze wojewódzkiej nr 969 w Tylmanowej wiertnica uszkodziła gazociąg.

Ewakuacja mieszkańców

Do zdarzenia doszło w rejonie skrzyżowania z drogą do Ochotnicy Dolnej około godziny 15.30.

Jak przekazał rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie Hubert Ciepły, nie ma osób poszkodowanych. Ewakuowane zostały osoby z okolicznych domów i pobliskiego sklepu.

Zablokowana droga

Jak poinformowała w komunikacie nowotarska policja, utrudnienia potrwają do późnego wieczora. "Na miejscu działają służby, prowadzone są prace zabezpieczające. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem" - czytamy w oświadczeniu.

DW969 łączy Nowy Targ i Nowy Sącz, przebiegając przez m.in. takie miejscowości jak Maniowy, Krościenko nad Dunajcem, Tylmanowa, Stary Sącz.

Jak poinformował w komunikacie Urząd Gminy Ochotnica Dolna, osoby jadące trasą Nowy Targ - Nowy Sącz przez Krościenko proszone są o zawrócenie i wybór innych tras: Przełęcz Knurowska - Ochotnica Dolna/ Młynne- Wierch Młynne - Zasadne - Kamienica - Zabrzeż.

"Osoby podróżujące przez Tylmanową i Ochotnicę w kierunku Krościenko – Szczawnica – Nowy Targ / Nowy Sącz proszone są o zawrócenie przez Ochotnica Górna/Dolna- Przełęcz Knurowska - droga powiatowa Tylmanowa/Harklowa" - zaapelowała gmina.

Urzędnicy poprosili mieszkańców "o niewyjeżdżanie, jeśli nie ma takiej konieczności".