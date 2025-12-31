Logo strona główna
Kraków

Turysta utknął w zamieci w Tatrach. Nocna akcja ratunkowa

Turysta utknął w nocy na Ornaku
Turysta utknął w nocy na Ornaku podczas śnieżycy
Źródło: TOPR
W mrozie i śnieżycy ratownicy TOPR wyszli po turystę turystę, który w nocy utknął w rejonie Ornaku. Jak informują ratownicy, mężczyzna "był mocno wychłodzony".

Jak poinformowali w środę ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, we wtorek samotny turysta utknął w "fatalnych warunkach" w rejonie Ornaku. Akcja ratunkowa trwała do północy.

METEO

Turysta był "mocno wychłodzony"

Jak relacjonują ratownicy TOPR, akcja prowadzona była w skrajnie niekorzystnych warunkach atmosferycznych. W górach panowała zamieć śnieżna, a temperatura w wyższych partiach Tatr spadała do około 15 stopni mrozu.

"Po odnalezieniu mężczyzna był mocno wychłodzony i miał niewielkie odmrożenia. Ratownicy sprowadzili go do schroniska na Hali Ornak, skąd został przewieziony do Zakopanego. W wyprawie uczestniczyło sześciu ratowników TOPR oraz pies lawinowy" - przekazał ratownik dyżurny.

Trudne warunki w Tatrach

Ratownicy apelują o rezygnację z wyjść w wysokie partie Tatr podczas powitania Nowego Roku. Jak podkreślają, silny wiatr i niska temperatura stwarzają bezpośrednie ryzyko hipotermii, odmrożeń oraz zamarznięcia. W obecnych warunkach czas oczekiwania na pomoc w razie wypadku może wynosić wiele godzin.

Na szlakach turystycznych zalega gruba warstwa świeżego śniegu, a sytuację dodatkowo pogarszają silny wiatr, oblodzenia oraz niski pułap chmur. Obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego.

Rezygnację z wypraw na szczyty w ostatni dzień roku odradza też Tatrzański Park Narodowy. Na Kasprowym Wierchu w ciągu doby przybyło ponad 20 cm śniegu, a jego pokrywa osiągnęła już 48 cm. W środowy poranek temperatura spadła tam do minus 17 stopni Celsjusza. Szlaki w wyższych partiach gór są nieprzetarte i miejscami całkowicie pozawiewane. Wiatr utworzył głębokie zaspy oraz zdeponował znaczne ilości śniegu w zagłębieniach terenu. W wielu miejscach występują także oblodzenia, co powoduje znaczne ryzyko poślizgnięcia się.

Służby terenowe TPN zwracają uwagę, że niski pułap chmur ogranicza widzialność, co może prowadzić do utraty orientacji w terenie i pobłądzeń. Poruszanie się w wyższych partiach Tatr wymaga doświadczenia, umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego oraz odpowiedniego doboru trasy. Niezbędne jest również posiadanie sprzętu zimowego – raków, czekana, kasku oraz lawinowego ABC – oraz umiejętność posługiwania się nim.

Dodatkowo wydano ostrzeżenie meteorologiczne – na środę prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne związane z opadami śniegu oraz wiatrem osiągającym prędkość do 65 km/h. Podczas silnych podmuchów na szlaki mogą spadać gałęzie i łamać się drzewa, a w rejonach stromych zboczy możliwe są obrywy kamieni i osuwiska.

TPN ostrzega także przed wchodzeniem na zamarznięte tafle stawów, w tym na Morskie Oko. Lód może się załamać pod naporem ludzi.

Autorka/Autor: bp/PKoz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TOPR

