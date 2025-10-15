Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Tragedia w Barcicach. Sołtys: powiem to otwarcie, system nie zadziałał

Policja na miejscu zbrodni w Barcicach. W jednym z domów znaleziono ciała trzech osób
Sołtys Tomasz Koszkul o tragedii w Barcicach
- System nie zadziałał - mówi Tomasz Koszkul, sołtys Barcic w Małopolsce, gdzie w jednym z domów znaleziono ciała trzech osób. W sprawie zatrzymany został 25-letni syn jednej z ofiar. Z informacji przekazanych przez sołtysa wynika, że mężczyzna miał grozić swoim bliskim. Jak podała policja, w domu, w którym doszło do tragedii, tylko w ciągu dwóch ostatnich lat mundurowi interweniowali siedmiokrotnie.

Jak przekazała podinspektor Katarzyna Cisło, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w przeszłości policja już kilkakrotnie interweniowała pod adresem, gdzie miały miejsce dramatyczne wydarzenia.

Ustalenia policji na antenie TVN24 potwierdził sołtys Barcic, Tomasz Koszkul. - Były sygnały. Jestem sołtysem, rozmawiam z ludźmi i dzisiaj też, wiele osób, które tutaj podchodziło (w pobliże miejsca zdarzenia - red.) mówiło, że tylko czekali, kiedy tu dojdzie do tragedii - powiedział sołtys.

- Uważam, że do tego nie musiało tutaj dzisiaj dojść. W pewnym momencie ten system niestety nie zadziałał. I powiem to otwarcie - dodał.

Policja na miejscu zbrodni w Barcicach. W jednym z domów znaleziono ciała trzech osób
Policja na miejscu zbrodni w Barcicach. W jednym z domów znaleziono ciała trzech osób
Źródło: PAP/Grzegorz Momot

Jak poinformował sołtys, już w minionym tygodniu miało dojść do incydentu z udziałem mężczyzny. - Przed weekendem rzucał cegłami po ulicy, interweniowała policja - zrelacjonował. - Nie mam pretensji do pojedynczych policjantów, bo oni wykonują swoją pracę, swoją służbę, ale system jako taki nie działa. Rodzina spała jak na szpilkach, bała się o swoje życie - skomentował sołtys.

Dodał, że mężczyzna miał w przeszłości grozić najbliższym.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Co wiemy o 25-latku zatrzymanym po zbrodni w Barcicach

Co wiemy o 25-latku zatrzymanym po zbrodni w Barcicach

Ciała trzech osób w domu. To rodzina

Ciała trzech osób w domu. To rodzina

Sołtys Tomasz Koszkul o tragedii w Barcicach
Sołtys Tomasz Koszkul o tragedii w Barcicach

Trzy ciała w domu

Do tragedii doszło w jednym z domów w Barcicach Górnych niedaleko Starego Sącza. Zgłoszenie wpłynęło na policję w środę wcześnie rano. Jak poinformowała TVN24 podinsp. Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji, znaleziono tam ciała trzech osób: kobiety (52 lata) i dwóch mężczyzn (45 i 66 lat) - mieszkańców tego domu. Ofiary były ze sobą spokrewnione.

W tym samym domu mieszka również 25-letni mężczyzna, którego nie było w mieszkaniu. Na miejsce zdarzenia pojechały dodatkowe siły policyjne z Krakowa. 25-latek jest synem jednej z ofiar. Po obławie został znaleziony w jednym z pustostanów w okolicy i zatrzymany.

Policja na miejscu zbrodni w Barcicach. W jednym z domów znaleziono ciała trzech osób
Policja na miejscu zbrodni w Barcicach. W jednym z domów znaleziono ciała trzech osób
Źródło: PAP/Grzegorz Momot
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Grzegorz Momot

Udostępnij:
Czytaj także:
miss indie konkurs shutterstock_1795721233
Wygrała konkurs piękności, ale świat usłyszał o niej za sprawą wideo nagranego dzień wcześniej
Świat
Jarosław Kaczyński w Sejmie podczas wystąpienia Karola Nawrockiego. Zdjęcie z 6 sierpnia
Kaczyński jednym słowem, Nawrocki o swoich obietnicach. Ocenili dwa lata koalicji
Polska
Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze
Prokuratura o psach, które śmiertelnie pogryzły 46-latka i ich właścicielu
Lubuskie
biuro, pracownicy, ludzie, praca
"Sygnał ostrzegawczy" na rynku pracy
BIZNES
Pożar hostelu w Pszowie
Próbowano wodą gasić płonący olej, zginęło pięć osób. Decyzja prokuratury
Katowice
imageTitle
Solskjaer na ratunek reprezentacji Szwecji?
EUROSPORT
Łukasz K. usłyszał zarzuty (zdjęcie ilustracyjne)
Nożem zaatakował matkę i jej partnera
Kraków
piasek woda podkast
Niecodzienna sytuacja w studiu "Podcastu politycznego"
Polska
Ministerstwo Sprawiedliwości
Krok w stronę "standardów wolności słowa". Jest projekt
Polska
Paulina Henning-Kloska, ministra klimatu i środowiska i premier Donald Tusk
Tak chcą zmienić ustawę o lasach
Tomasz Słomczyński
Puszcza Białowieska
"Instrumentalnie wykorzystani". Jak ministerstwo rozmawia z ekologami. I czy w ogóle
Tomasz Słomczyński
Poszukiwany od 7 lat zatrzymany przez ostrołęckich policjantów
Akcja służb na powiatowej drodze. Policjanci z długą bronią i zatrzymanie przestępcy
WARSZAWA
Tel Awiw, Izrael
Twierdzą, że zwrócone ciało "nie pasuje"
Świat
Nowotwory głowy i szyi
"Okulary dla głosu"? Dzięki nim wiele osób znów może mówić
Zdrowie
imageTitle
Polski piłkarz na liście 60 największych talentów na świecie
EUROSPORT
Jamie Dimon
Szef giganta ostrzega. "Kiedy widzisz jednego karalucha, prawdopodobnie jest ich więcej"
BIZNES
Wypadek w Szymbarku
Wjechał w grupę ludzi, zginęła 19-latka. Wyrok
Trójmiasto
Dwóch nastolatków jest podejrzanych o rozbój (zdjęcie ilustracyjne)
Do kobiety podeszła grupka mężczyzn. Jeden groził jej młotkiem
WARSZAWA
Szczepienia wyeliminowały wiele groźnych chorób (zdjęcie ilustracyjne)
Przybywa chorych na krztusiec. W tym mieście będą bezpłatne szczepienia
Kraków
Mroźna noc
Ochłodzenie takie, że chwyci nocny mróz
METEO
kobieta z telefonem
E-rejestracja "ratuje" terminy wizyt. Kiedy wejdzie w życie w całej Polsce?
Zdrowie
imageTitle
Pokonał brata i nie wytrzymał. "Chodzi o coś więcej niż tenis"
EUROSPORT
Zlikwidowano laboratorium mefedronu
Przeszukali 15 miejsc, zatrzymali osiem osób
Kraków
Znaleziony w tunelu metra pies
Pies, który zatrzymał metro, czeka w schronisku na właściciela
WARSZAWA
Związki partnerskie
Zapowiedź w sprawie związków partnerskich. "Przemyślany projekt"
Polska
Donald Trump
Przewoźnicy przeciwni planom Trumpa. Chodzi o latanie nad Rosją
BIZNES
Dwóch zatrzymanych w sprawie wyłudzenia od seniora ponad 1,2 mln zł
Zaufał "brokerom", stracił ponad milion złotych
Olsztyn
Jarosław Kaczyński
Kaczyński o przyszłości Mejzy
Polska
Karol Nawrocki
"To nie są kurtuazyjne rozmowy". Kulisy spotkań Nawrockiego
Polska
Jechał rowerem autostradą, bo tak wskazała nawigacja
Rowerem wjechał na autostradę, bo tak wskazała nawigacja
Wrocław
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica