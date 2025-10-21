W masywie Bystrej zaginął turysta, trwają poszukiwania

Tatry Źródło: Google Maps

W poszukiwaniach turysty uczestniczy także Horská Záchranná Služba, słowacki odpowiednik TOPR. Na razie ratownicy nie podają wielu szczegółów. Wiadomo, że turysta szedł Doliną Raczkową na Bystrą - najwyższy szczyt Tatr Zachodnich. Od poniedziałku nie ma z nim kontaktu.

"W związku z prowadzonymi przez TOPR oraz HZS poszukiwaniami w rejonie Bystrej prosimy o kontakt osoby, które w dniu 20 października były na tym szczycie lub najbliższej okolicy - 18 206 34 44" - napisali ratownicy TOPR.

