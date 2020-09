Dwa śmiertelne wypadki w Tatrach. "Być może było to zabłądzenie i szukanie innej drogi"

Dwa tragiczne zdarzenia w Tatrach. Młoda kobieta, która we wtorek była widziana na Rysach, spadła na słowacką stronę i zginęła. W środę po południu na Orlej Perci doszło do kolejnego śmiertelnego wypadku, którego bliższe okoliczności nie są na razie znane.

Do pierwszego wypadku doszło najprawdopodobniej we wtorek. – Wczoraj około godziny 20 przyszło zgłoszenie od jej koleżanki, że turystka nie wróciła. Była widziana na wierzchołku Rysów około godziny 15, miała wrócić na nocleg do Chaty pod Rysami – mówił Bartłomiej Gąsienica-Józkowy, ratownik TOPR.