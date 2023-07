Zgwałcił trzy kobiety. Bieliznę zabierał jako "trofeum". Wyrok

czytaj dalej

Sąd nazwał go "człowiekiem bez poczucia człowieczeństwa", on sam w liście do śledczych przedstawił się jako "Wampir". 48 lat temu sąd skazał Zdzisława Marchwickiego na karę śmierci. "Wampir z Zagłębia" miał zamordować 14 kobiet i zaatakować pięć kolejnych. Zanim został schwytany, sprawę zabójstw nagłaśniała prasa, zorganizowano też wystawę, która miała pomóc w znalezieniu oprawcy.