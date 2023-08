Mieli sprzedawać ukraińskie "zboże techniczne" jako spożywcze. Trzy osoby z zarzutami

Zarzuty za oszustwa związane ze zbożem technicznym z Ukrainy

Drugi z podejrzanych usłyszał w prokuraturze zarzuty podrobienia dokumentów dotyczących przeznaczenia zakupionego na Ukrainie ziarna pszenicy. - Dokumenty następnie zostały przedłożone w agencji celnej w procedurze odprawy celnej towarów importowanych z Ukrainy oraz przestępstwa skarbowego polegającego na wprowadzeniu w błąd organu uprawnionego do kontroli co do tego, że deklarowany towar jest towarem technicznym, dla którego istniała reglamentacja pozataryfowa, podczas gdy towar przeznaczony był do obrotu na rynku rolno-spożywczym - tłumaczył. Dodał, że w tym przypadku wartość towaru wynikająca z faktur wynosiła ponad 91 tysięcy złotych.