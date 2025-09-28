Ryk silników burzy spokój najmniejszego w Polsce parku narodowego

Kluczowe fakty:
- Odgłosy wydechów przypominające fajerwerki, głośne wycie silników, całe grupy stuningowanych aut i motocykli - to nie tor wyścigowy, a serce Ojcowskiego Parku Narodowego.
- Władze parku narodowego i mieszkańcy w tej sprawie interweniowali u lokalnej policji, na zwiększenie liczby patroli ma nadzieję burmistrz.
- Co na to policja? Funkcjonariusze nie wystawili na tej drodze w ostatnich miesiącach ani jednego mandatu. Kwestię hałasu zrzucają na ukształtowanie terenu i nie zostawiają złudzeń: "nie ma przesłanek, dla których konieczne byłoby zwiększenie liczby patroli w tej okolicy"
- W tej sprawie odbyło się latem spotkanie samorządowców i policjantów. - Podważano, że takie rzeczy się dzieją. Wynikało z tego, że jesteśmy jako mieszkańcy trochę przewrażliwieni - powiedziała nam sołtyska Ojcowa.
Ojcowski Park Narodowy jest królestwem nietoperzy. Te nocne ssaki za swoje najważniejsze siedliska obrały tutejsze jaskinie - w szczególności jaskinię Ciemną - w których żyje ponad tysiąc osobników podkowca małego, nocka orzęsionego, nocka wąsatka, nocka Brandta i innych gatunków.