60 pseudokibiców odpowie przed sądem za udział w bójce, w której zginął 40-letni Łukasz Z. Do tragedii doszło przed meczem w Radłowie (Małopolska). Dziewięciu osobom grozi do 10 lat więzienia, pozostałym oskarżonym - do pięciu lat.

Do zdarzenia doszło na początku sierpnia 2023 roku. Na stadionie w Radłowie miał się odbyć mecz piłki nożnej. Spotkanie zorganizowali kibice Unii Tarnów, na miejscu jednak doszło do bójki z przeciwnikami klubu. Jeden z mężczyzn, 40-letni Łukasz Z., został wtedy raniony racą w brzuch i na skutek obrażeń zmarł.

Najmłodszy oskarżony ma 17 lat

Jak poinformował w czwartek rzecznik tarnowskiej prokuratury Mieczysław Sienicki, dziewięciu oskarżonym oprócz zarzutu uczestniczenia w zbiegowisku, przedstawiono także zarzuty dotyczące brania udziału w bójce, której następstwem była śmierć człowieka, za co grozi od roku do 10 lat więzienia. Pozostali oskarżeni odpowiedzą przed sądem w Tarnowie za czynny udział w zbiegowisku, którego następstwem była śmierć człowieka. Grozi im za to od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.