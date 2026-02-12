Logo strona główna
Kraków

Z piekła do kochających domów. Pierwsze psy z "fabryki szczeniąt" opuściły schronisko

Schronisko w Borku opiekuje się psami odebranymi właścicielom pseudohodowli
Stefan to jeden z pierwszych psów odebranych ze schroniska w Borku po interwencji w pseudohodowli
Źródło: TVN24
Pierwsze psy z pseudohodowli w Raciborsku pod Wieliczką znalazły nowe domy. Blisko 200 zwierzaków odebranych z piekła - jak opisywali miejsce działacze prozwierzęcy - wciąż dochodzi do siebie pod opieką kilku fundacji. - Trzęsły się, chowały się przed ludźmi, są bardzo wychudzone - usłyszała reporterka TVN24 w schronisku.

Nie każdy z blisko 200 psów odebranych z pseudohodowli w Raciborsku może już dziś znaleźć nowy dom. Część zwierząt jest nieufnych i lękliwych. Te w lepszym stanie trafiają już jednak pomału do nowych opiekunów. W schronisku w Borku reporterka TVN24 spotkała dwie kobiety - matkę i córkę - które do domu wróciły w środę z pudlem Stefanem.

Stefan to jeden z pierwszych psów odebranych w pseudohodowli w Raciborsku
Stefan to jeden z pierwszych psów odebranych w pseudohodowli w Raciborsku
Źródło: TVN24

- Moja mama zawsze marzyła o takim piesku, ale nigdy nie chcieliśmy wspierać takich pseudohodowli. Chcieliśmy zawsze przygarnąć pieska ze schroniska (...) Myślę, że to był znak, że znaleźliśmy takie ogłoszenie w internecie i że mama może mieć takiego pieska, jakiego chciała, bez wspierania pseudohodowli i miejsc, w których psy bez kontroli się mnożą tylko dla zysku - powiedziała nowa opiekunka Stefana.

Przemysł cierpienia w fabryce szczeniąt. "Wszyscy tu dzwonią po służby, a hodowla dalej działa"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Przemysł cierpienia w fabryce szczeniąt. "Wszyscy tu dzwonią po służby, a hodowla dalej działa"

Bartłomiej Plewnia

Kobiety zwróciły uwagę, że wiele znajdujących się w schronisku w Borku psów, odebranych z "fabryki szczeniąt" w Raciborsku, jest wygląda na bardzo wystraszonych. - Trzęsły się, chowały się przed ludźmi, są bardzo wychudzone. Te warunki były dużo gorsze niż widziałam w internecie. Psychicznie i fizycznie się nad nimi znęcano - powiedziała rozmówczyni TVN24.

Pies uratowany z pseudohodowli w Raciborsku
Pies uratowany z pseudohodowli w Raciborsku
Źródło: TVN24

Aleksandra Kleszcz, behawiorystka ze schroniska w Borku, prowadzonego przez Fundację Straż Obrony Praw Zwierząt, powiedziała TVN24, że warunki w Raciborsku były "tragiczne".

Schronisko w Borku opiekuje się psami odebranymi właścicielom pseudohodowli
Schronisko w Borku opiekuje się psami odebranymi właścicielom pseudohodowli
Źródło: TVN24

- Pieski biegały w swoich odchodach (...), suczki rodziły w toaletach. Pieski gryzły się, mamy kilka piesków pogryzionych. Siostra chłopczyka, którego mam teraz na rączkach, ma ugryzioną połowę uszka. One między sobą walczyły. Wykazują ogromną obronę zasobów, czyli zapewne musiały walczyć o jedzenie - zwróciła uwagę Aleksandra Kleszcz.

Przedstawiciele schroniska zaapelowali o pomoc w opiece nad odebranymi zwierzętami w formie domu tymczasowego.

Koniec pseudohodowli. Po prawie dekadzie funkcjonowania

W styczniu i lutym podczas dwóch kontroli z pseudohodowli w Raciborsku odebrano blisko 200 psów. Niektóre były w tak złym stanie, że funkcjonariusze straży miejskiej przewozili je radiowozami prosto do lecznicy. Jeden z właścicieli "fabryki szczeniąt" ma już na koncie nieprawomocny wyrok roku pozbawienia wolności za znęcanie się nad 80 innymi psami. Wkrótce ma rozpocząć się jego proces apelacyjny przed Sądem Okręgowym w Krakowie. Sprawa ciągnie się od 2022 roku.

W międzyczasie zarówno ten mężczyzna, jak i jego siostra oraz matka, usłyszeli kolejne zarzuty znęcania się nad zwierzętami.

Zlikwidowana fabryka szczeniąt w Raciborsku, zabrano blisko 200 zwierząt. Materiał Stefanii Kulig
Źródło: "Fakty po Południu" TVN

Pseudohodowla istniała w Raciborsku od blisko dekady. W 2017 roku w tym miejscu odkryto nielegalną hodowlę lisów, która została zlikwidowana po kontroli służb.

Klatka kluczowa-211114
Lisy odebrane w 2017 roku z pseudohodowli w Raciborsku pod Wieliczką
Źródło: Ośrodek Okresowej Rehabilitacji Zwierząt Jelonki

Przez kolejne lata rodziły się jednak szczenięta. Te, których nie udawało się sprzedać, były zaniedbywane. Urzędnicy i inspektorzy weterynarii mieli trudności w skutecznym skontrolowaniu posesji, bo właściciele zasłaniali się adwokatem i niejednokrotnie nie wpuszczali nikogo na kontrole. Co najmniej raz do środka udało się dostać po siłowym wejściu w asyście policji.

Klatka kluczowa-223612
Psy z Raciborska "musiały walczyć o jedzenie". Czekają na nowe domy
Źródło: TVN24

Jak opisywali w rozmowie z TVN24+ przedstawiciele organizacji prozwierzęcych, a także jedna z niedoszłych nabywczyń szczeniąt, mimo wielu zgłoszeń przez lata nie udawało się skutecznie zatrzymać działalności pseudohodowli. Po odebraniu wszystkich zwierząt, do którego doszło 6 lutego w obecności m.in. wiceburmistrza Wieliczki, policjantów i inspekcji weterynaryjnej, usłyszeliśmy, że to efekt nacisku społecznego, który powstał po publikacjach dotyczących psów z Sobolewa, kontrolach schronisk i pytaniach dziennikarzy.

Od służb kontrolujących posesję usłyszeliśmy z kolei, że zabranie z tego typu miejsca wszystkich psów jest bardzo trudne ze względu na obowiązujące ramy prawne i przewlekłość procedur, w szczególności postępowań karnych.

pc

TVN24 HD

pc
Opracował Bartłomiej Plewnia

Źródło: TVN24, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

PsyMałopolskaWieliczkaSchronisko dla zwierzątzwierzętaPrzemoc wobec zwierzątOchrona zwierząt
