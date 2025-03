Podejrzany o próbę zgwałcenia 13-latki ponownie zatrzymany przez policję

20-latek podejrzany o próbę zgwałcenia 13-latki w Rabce-Zdroju został ponownie zatrzymany przez policjantów i przewieziony do zakładu karnego. To efekt decyzji sądu o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny. Wcześniej sąd niższej instancji pozwolił mu na wyjście z aresztu po wpłaceniu poręczenia majątkowego. 20-latkowi grozi dożywocie.

20-latek podejrzany o napad i próbę gwałtu na 13-letniej dziewczynce w Rabce-Zdroju został we wtorek zatrzymany zgodnie z decyzją Sądu Okręgowego w Nowym Sączu i przewieziony do Zakładu Karnego w Wadowicach – poinformowała podkom. Katarzyna Cisło z zespołu prasowego małopolskiej policji.

- Zgodnie z poleceniem sądu mężczyzna jest transportowany do Zakładu Karnego w Wadowicach, gdzie będzie tymczasowo aresztowany na okres dwóch miesięcy – przekazała podkom. Cisło.

Policja zatrzymała podejrzanego we wtorek rano w miejscu jego zamieszkania. Wcześniej mieszkał w Rabce-Zdroju, ale po zdarzeniu zmienił adres, o czym policja była poinformowana. W nowym miejscu zamieszkania mężczyzna pozostawał pod dozorem policyjnym.

Jeden sąd go wypuścił, drugi aresztował

W poniedziałek Sąd Okręgowy w Nowym Sączu rozpatrzył to zażalenie i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 20-latka na okres dwóch miesięcy. Obrońca mężczyzny już zapowiedział złożenie zażalenia na tę decyzję.

Pobicie i próba zgwałcenia 13-latki w Rabce-Zdroju

Według śledczych 12 lutego sprawca zaatakował 13-latkę, która szła do szkoły ścieżką przez lasek w centrum uzdrowiska. Mężczyzna, stosując przemoc, tj. przewracając, bijąc i przyduszając małoletnią, usiłował doprowadzić ją do obcowania płciowego. Pokrzywdzona jednak skutecznie broniła się przed napastnikiem, krzyczała, wzywając pomocy. Finalnie sprawca został spłoszony przez osoby postronne i uciekł. Pokrzywdzona została przewieziona do szpitala w Nowym Targu, a doznane przez nią obrażenia ciała okazały się powierzchowne i nie było potrzeby dalszej hospitalizacji.