Pożar łąki przy obwodnicy. Ogień gasiło 100 strażaków
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24
Zdjęcia i informację o pożarze otrzymaliśmy na Kontakt24. Pożar wybuchł w środę przed południem.
Na czas działań straży pożarnej obwodnica Proszowic została zamknięta. Jak podają strażacy, spłonęło około 18 hektarów traw. W gaszeniu ognia brało udział około 100 strażaków.
Z opublikowanej pod koniec kwietnia mapy Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika, że na terenie prawie całego kraju panuje duże zagrożenie pożarowe w lasach.
