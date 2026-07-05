Czołowe zderzenie, nie żyje 68-letni kierowca
Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę o 8.43 w miejscowości Podmiejska Wola w powiecie miechowskim w Małopolsce.
- Kierujący samochodem marki Fiat Panda, jadąc drogą powiatową od Miechowa w kierunku Charsznic, z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z jadącym z naprzeciwka Mercedesem Sprinterem. Po czołowym zderzeniu samochód wylądował w rowie - przekazała podinsp. Katarzyna Cisło, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Jak dodaje policjantka, pomimo podjętej reanimacji życia 68-letniego kierowcy Fiata nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł na miejscu.
Kierujący Mercedesem był trzeźwy i nie wymagał pomocy medycznej.
Utrudnienia w ruchu
Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają dokładne okoliczności i przyczyny wypadku. Droga w rejonie zdarzenia była zablokowana, a dla kierowców zorganizowano objazdy.