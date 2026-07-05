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Kraków

Czołowe zderzenie, nie żyje 68-letni kierowca

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Tragiczny wypadek w Podmiejskiej Woli
Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą"
Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: Patrol998-Małopolska
68-letni kierowca Fiata zginął w wypadku w Podmiejskiej Woli. Z niewyjaśnionych przyczyn zjechał autem na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z busem. Droga została zablokowana, a policja wyznaczyła objazdy.

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę o 8.43 w miejscowości Podmiejska Wola w powiecie miechowskim w Małopolsce.

- Kierujący samochodem marki Fiat Panda, jadąc drogą powiatową od Miechowa w kierunku Charsznic, z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z jadącym z naprzeciwka Mercedesem Sprinterem. Po czołowym zderzeniu samochód wylądował w rowie - przekazała podinsp. Katarzyna Cisło, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Tragiczny wypadek w Podmiejskiej Woli
Tragiczny wypadek w Podmiejskiej Woli
Źródło zdjęcia: Patrol998-Małopolska

Jak dodaje policjantka, pomimo podjętej reanimacji życia 68-letniego kierowcy Fiata nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł na miejscu.

Kierujący Mercedesem był trzeźwy i nie wymagał pomocy medycznej.

Utrudnienia w ruchu

Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają dokładne okoliczności i przyczyny wypadku. Droga w rejonie zdarzenia była zablokowana, a dla kierowców zorganizowano objazdy.

68-letni kierowca zginął na miejscu
68-letni kierowca zginął na miejscu
Źródło zdjęcia: Patrol998-Małopolska
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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Wypadek
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
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