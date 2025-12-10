Wysłał policji pismo z nielegalną pieczątką, stanie przed sądem

Do zdarzenia doszło w Oświęcimiu (Małopolska) Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jedno ze stowarzyszeń z województwa warmińsko-mazurskiego przesłało w czerwcu tego roku do oświęcimskiej komendy policji pismo, w którym prezes informował o prowadzonej działalności na terenie Oświęcimia.

"Na piśmie oprócz podpisu prezesa widniała czerwona pieczęć z godłem Polski" - podaje oświęcimska policja.

Policjanci podejrzewając, że nadawca pisma wyrobił i posługuje się pieczęcią z godłem Polski bez wymaganego zezwolenia, wszczęli postępowanie. Zostało zakończone pod koniec listopada, kiedy do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu został skierowany wniosek o ukaranie prezesa stowarzyszenia. Grozi mu grzywna oraz przepadek pieczęci.

Pismo z nielegalną pieczątką Źródło: KPP Oświęcim

Jednocześnie policja apeluje o wnikliwe weryfikowanie otrzymywanej korespondencji. Należy zwracać uwagę zarówno na treść, jak i symbole znajdujące się na piśmie.

"Niejednokrotnie nieuczciwi akwizytorzy, na ulotce wrzuconej do skrzynki, zatytułowanej 'wezwanie' czy 'zawiadomienie', używając czerwonej pieczątki, wprowadzają adresata w błąd, sugerując, że nadawcą jest organ państwowy" – czytamy w komunikacie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD