Kraków

Wysłał policji pismo z nielegalną pieczątką, stanie przed sądem

Pismo z nielegalna pieczątką
Do zdarzenia doszło w Oświęcimiu (Małopolska)
Źródło: Google Maps
Mieszkaniec województwa warmińsko-mazurskiego wysłał oświęcimskiej policji pismo, na którym widniała pieczęć z godłem Polski. Ten element zwrócił uwagę policjantów, którzy ustalili, że 47-latek nie ma zezwolenia na posługiwanie się taką pieczęcią.

Jedno ze stowarzyszeń z województwa warmińsko-mazurskiego przesłało w czerwcu tego roku do oświęcimskiej komendy policji pismo, w którym prezes informował o prowadzonej działalności na terenie Oświęcimia.

"Na piśmie oprócz podpisu prezesa widniała czerwona pieczęć z godłem Polski" - podaje oświęcimska policja.

Policjanci podejrzewając, że nadawca pisma wyrobił i posługuje się pieczęcią z godłem Polski bez wymaganego zezwolenia, wszczęli postępowanie. Zostało zakończone pod koniec listopada, kiedy do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu został skierowany wniosek o ukaranie prezesa stowarzyszenia. Grozi mu grzywna oraz przepadek pieczęci.

Pismo z nielegalną pieczątką
Pismo z nielegalną pieczątką
Źródło: KPP Oświęcim

Jednocześnie policja apeluje o wnikliwe weryfikowanie otrzymywanej korespondencji. Należy zwracać uwagę zarówno na treść, jak i symbole znajdujące się na piśmie.

"Niejednokrotnie nieuczciwi akwizytorzy, na ulotce wrzuconej do skrzynki, zatytułowanej 'wezwanie' czy 'zawiadomienie', używając czerwonej pieczątki, wprowadzają adresata w błąd, sugerując, że nadawcą jest organ państwowy" – czytamy w komunikacie.

pc

Autorka/Autor: wini/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Oświęcim

