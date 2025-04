Park narodowy urządzi w starej willi Dom Nietoperza

Zabytkowe budynki w Ojcowskim Parku Narodowym Źródło: Ojcowski Park Narodowy

Zabytkowa willa "Grzybowska" w Ojcowskim Parku Narodowym po remoncie stanie się Domem Nietoperza. Ma to być centrum edukacyjne poświęcone tym latającym ssakom, które są symbolem parku. Jedna z części budynku zostanie przystosowana specjalnie do potrzeb zwierząt.

Jak poinformował dyrektor podkrakowskiego Ojcowskiego Parku Narodowego Tomasz Gierat, nowe centrum edukacyjne powstanie w zabytkowej willi "Grzybowska", wybudowanej pod koniec XIX w.

Zrujnowany budynek wymaga kapitalnego remontu i adaptacji na cele edukacyjne, na co Ojcowski Park Narodowy pozyskał unijne dofinansowanie w wysokości ponad 5,7 mln zł. Koszt całego przedsięwzięcia oszacowano na ponad 8,3 mln zł.

Dowiedz się więcej: Podświetlili krzyż na Giewoncie, zapłacą mandaty

Dom Nietoperza w Ojcowskim Parku Narodowym

Dyrektor przekazał, że w ramach projektu powstała już kładka pieszo-jezdna prowadząca do willi. - Miejsce to będzie wyjątkowe i połączy cele edukacyjne z ochroną nietoperzy, dla których zostanie przeznaczony jeden pion budynku, specjalnie dostosowany do ich potrzeb. Zwierzęta te pojawiają się tam w okresie letnim, tworząc tzw. kolonię letnią - zapowiedział Gierat.

Zabytkowa willa "Grzybowska" w Ojcowskim Parku Narodowym Źródło: OPN

Głównym zadaniem centrum – zapowiedział szef OPN - będzie edukacja społeczeństwa na temat nietoperzy, w ujęciu lokalnym i globalnym, poznanie ich biologii i znaczenia w przyrodzie, sposobów ochrony oraz zwiększenie akceptacji tych niezwykle charyzmatycznych i prowadzących skryty tryb życia zwierząt.

- Willa "Grzybowska" to doskonała lokalizacja, aby nieinwazyjnie monitorować zachowania tych ssaków. Interaktywna przestrzeń edukacyjno-wystawiennicza będzie odkrywcza, pobudzająca do myślenia oraz oparta na zaangażowaniu wielu zmysłów - dodał dyrektor.

Otwarcie w 2028 roku

W zamierzeniu twórców goście Domu Nietoperza będą się poruszać po jego pomieszczeniach, m.in. kuchni i sypialni, dzięki czemu możliwe będzie poznanie zwyczajów i życia nietoperzy przez pryzmat doświadczeń ludzkich.

Według zapowiedzi działania przyszłego centrum edukacyjnego będą skierowane do szerokiego grona odbiorców, m.in. grup szkolnych, turystów indywidualnych, studentów. Będzie ono częściowo dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Centrum ma być również przestrzenią szkoleniową, w której odbywać się będzie wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami Ojcowskiego Parku Narodowego, przewodnikami, wolontariuszami i specjalistami (chiropterologami). Otwarcie obiektu zaplanowano na 2028 rok.

Nietoperze. Symbol Ojcowskiego Parku Narodowego

Nietoperze to najbardziej kojarzona z Ojcowskim Parkiem Narodowym grupą zwierząt, a stylizowana sylwetka tego ssaka umieszczona jest w godle parku. Spośród 26 gatunków nietoperzy żyjących w Polsce, na terenie OPN stwierdzono 21, w tym zimujących 19. Nietoperze mają w parku bardzo dobre warunki do życia - to tereny zalesione ze skałami wapiennymi, jest tu dostatek pożywienia oraz dogodnych miejsc do zimowania w jaskiniach.

Najliczniejszym gatunkiem jest podkowiec mały. Inne zaobserwowane gatunki w Ojcowie i okolicach to m.in.: podkowiec duży, nocek duży, nocek rudy, nocek orzęsiony, nocek łydkowłosy, nocek Brandta, nocek wąsatek, nocek Alkatoe, mroczek późny, gacek brunatny, mopek zachodni.

Nocek rudy Źródło: AdobeStock

Według badań od lat 90. XX wieku liczba nietoperzy w OPN wzrasta. Wpływ na dobrostan tych ssaków ma poprawa stanu środowiska naturalnego, związana przede wszystkim z wycofaniem toksycznych środków ochrony roślin, oraz dobra ochrona stanowisk zimowania.