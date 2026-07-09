Kraków Psy z Nowego Targu pilnie szukają nowych domów. "Będą wspaniałymi towarzyszami życia"

Schronisku w Chełmku przyjęło 12 psów z Nowego Targu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Decyzja o zamknięciu nowotarskiego schroniska oznacza, że ponad 200 psów pilnie potrzebuje nowych domów. Dotychczasowy adres muszą opuścić do 14 lipca.

Schronisku w Chełmku odwiedził reporter TVN24 Mateusz Połchłopek, który pytał wolontariuszy, o czym trzeba pamiętać, gdy chcemy przygarnąć psa z trudną historią.

Psy z Nowego Targu szukają nowych domów Źródło zdjęcia: TVN24

- Trzeba do nich podchodzić spokojnie, zapewnić im na początek takie miejsce, żeby nie były od razu kąpane, żeby ich na zbyt wiele bodźców nie narażać, no i dobre jedzenie i głaskanie - wylicza pani Iwona, opiekująca się kundelkiem Miśkiem. Jak dodała, większość psów nie jest szczególnie przestraszona i umie chodzić na smyczy.

- Myślę, że jak trafią w dobre ręce, to szybko się otworzą i będą wspaniałymi towarzyszami życia - przekonuje wolontariuszka.

Psy z Nowego Targu szukają nowych domów Źródło zdjęcia: TVN24

Zamknięcie schroniska

Nowotarskie schronisko zostało zamknięte po kontroli przeprowadzonej przez powiatowego lekarza weterynarii w trakcie fali upałów. Najpierw lekarz zdecydował o czasowym zakazie wprowadzania nowych zwierząt do schroniska z powodu stwierdzonych naruszeń technicznych. Nakazał też właścicielowi m.in. naprawę ogrodzenia zewnętrznego i zapewnienie stałej opieki weterynaryjnej dla zwierząt.

Kolejne dni przyniosły bardziej radykalne decyzje. 30 czerwca na wniosek właścicielki weterynarz zdecydował o zamknięciu schroniska.

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Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar zwołał sztab kryzysowy. Brali w nim udział m.in. wojewódzki lekarz weterynarii, policjanci, burmistrz Nowego Targu. Służby działały także na miejscu. Strażacy schładzali teren schroniska.

Schronisko przy ulicy Kokoszków w Nowym Targu było domem dla 273 psów z 43 małopolskich gmin. Według informacji przekazanych przez burmistrza Nowego Targu pomocy wciąż potrzebuje około 220 z nich.

Psy z Nowego Targu szukają nowych domów Źródło zdjęcia: TVN24

Odwołany lekarz

2 lipca Lech Pankiewicz, wojewódzki inspektor weterynarii w Krakowie, poinformował tvn24.pl o odwołaniu z funkcji powiatowego lekarza weterynarii w Nowym Targu Krzysztofa Gałązki.

W komunikacie opublikowanym na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii czytamy, że decyzja została podjęta "na skutek nieprawidłowości w schronisku dla zwierząt w Nowym Targu stwierdzonych 25-26.06.2026 przez kontrolerów Biura Kontroli w Głównym Inspektoracie Weterynarii oraz braku podjęcia właściwych działań przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu [pisownia oryginalna - red.]"

Psy z Nowego Targu szukają nowych domów Źródło zdjęcia: TVN24