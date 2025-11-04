Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Chłopiec świecił laserem w stronę pilotów. Teraz lotnisko go chwali

Laser wycelowany w samolot nad Nowym Targiem
Dziecko świeciło laserem w kokpit pilotów
Źródło: Lotnisko Nowy Targ
Dziewięcioletni chłopiec z rodzicami przeprosił pilotów, w których kilka dni temu celował laserem w Nowym Targu (Małopolskie). Władze lotniska podkreśliły, że postawa rodziny zasługuje na "dużą pochwałę". Jednak niebezpiecznym incydentem i tak zajmie się sąd rodzinny, zawiadomiony przez policję.

Jak informowaliśmy, podczas szkolenia samolotowego prowadzonego po zmroku nad Nowym Targiem, w kierunku pilotów została skierowana wiązka lasera. Zielone światło pochodziło z jednego z bloków mieszkalnych. Władze lotniska informowały, że incydent był bardzo niebezpieczny, bo mogło dojść do oślepienia pilotów.

Laser wycelowany w samolot nad Nowym Targiem
Laser wycelowany w samolot nad Nowym Targiem
Źródło: Facebook/Lotnisko Nowy Targ

Przeprosili pilotów

Policja zlokalizowała mieszkanie, z którego w stronę samolotu został skierowany laser. Sprawcą okazał się dziewięcioletni chłopiec. Jak informowali funkcjonariusze, laser został zabezpieczony do dalszego postępowania, a sprawą ma zająć się sąd rodzinny w Nowym Targu.

W poniedziałek władze lotniska przekazały, że "na dużą pochwałę zasługuje postawa rodziców oraz samego chłopca, którzy mieli odwagę przyjechać na lotnisko, spotkać się z pilotami i przeprosić za swoje zachowanie".

"Nie każdego stać na taki gest. My jako środowisko lotnicze zawsze jesteśmy otwarci i przyjaźnie nastawieni do mieszkańców, bo jesteśmy zwykłymi ludźmi ... też mamy rodziny i też kiedyś byliśmy dziećmi (pisownia oryginalna -red.)" - czytamy we wpisie zamieszczonym na Facebooku.

"Zagrożenie dla zdrowia i życia załogi"

Wcześniej władze nowotarskiego lotniska podkreśliły, że kierując wiązkę lasera w stronę samolotu można skutecznie oślepić pilota i doprowadzić do niebezpiecznego zdarzenia, które zagraża życiu i zdrowiu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Oślepiał laserem pilotów. Powiedział dlaczego

Oślepiał laserem pilotów. Powiedział dlaczego

Poznań
Tak wygląda wiązka lasera oślepiająca pilota samolotu

Tak wygląda wiązka lasera oślepiająca pilota samolotu

Wrocław

"Coraz częściej można spotkać się z sytuacją, podczas której postronne osoby dla zabawy celują laserem w kokpit samolotu. Niestety osoby te nie zdają sobie sprawy, że używanie lasera w rejonie lotniska stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu, a także dla zdrowia i życia załogi" - podkreślali lotnicy.

Oślepienie może też trwale uszkodzić wzrok pilota. Władze lotniska przypominały, że w 2019 roku w Warszawie oślepiony wiązką lasera lekarz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego doznał "poważnego uszkodzenia siatkówki oka".

Laser wycelowany w śmigłowiec LPR. Dostałem pierwszy strzał oczy
Laser wycelowany w śmigłowiec LPR. "Dostałem pierwszy strzał w oczy" (23.09.2019)
Źródło: Fakty TVN

W poniedziałkowym wpisie lotniska czytamy, że w wyniku nieodpowiedzialnej zabawy laserem można oślepić nie tylko pilotów, ale i każdą inną osobę w pobliżu - przechodnia czy kierowcę samochodu.

"Mamy nadzieję, że pozytywnym efektem tej medialnej burzy będzie większa świadomość społeczeństwa na temat tego, jakie zagrożenie niesie za sobą użycie lasera skierowanego w lecące statki powietrzne" - stwierdziły władze lotniska.

Za kierowanie wiązki lasera w stronę pilota grozi grzywna, ograniczenie wolności lub kara więzienia do roku. W przypadkach, gdy stwierdzone zostanie sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym, kara jest już dużo wyższa i może skończyć się pozbawieniem wolności na nawet osiem lat. "Laser to nie zabawka - może kosztować czyjeś życie" - podkreślili policjanci.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bp/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Facebook/Lotnisko Nowy Targ

Udostępnij:
TAGI:
Nowy TargPolicjasamolotydzieckodzieci
Czytaj także:
Kim Dzong Un oddał hołd zmarłemu Kim Jong Namowi
60 lat u boku Kimów. Hołd przy trumnie
Świat
Kim Kardashian
Kim Kardashian czeka na wyniki egzaminu adwokackiego. Jeśli nie zda, oto winny
Kultura i styl
imageTitle
Nerwowo w Krakowie. Wyleciał z pracy po 24 dniach
EUROSPORT
shutterstock_2311485377
Intensywne loty ciężkich transportowców. Moskwa buduje wojskowy most powietrzny
Świat
Zderzenie na S2
Zderzenie na obwodnicy Warszawy, korek ma kilka kilometrów
WARSZAWA
Skutki uderzenia tajfunu Kalmaegi w Filipiny
Tajfun Kalmaegi uderzył. Ofiary śmiertelne, rozległe powodzie
METEO
Alaksander Łukaszenko
"Kolejne ograniczenia w ruchu na Białorusi" dla polskich firm. Dekret Łukaszenki
BIZNES
Mariusz Błaszczak i Karol Nawrocki
Nawrocki i PiS: rząd Tuska chce "cenzury w internecie". O co chodzi z DSA
Michał Istel
Policja odzyskała obrazy znanych artystów
Zniknęły kilka lat temu. Policja odzyskała obrazy Kossaka i Karpińskiego
WARSZAWA
Do pożaru doszło w miejscowości Kaznów-Kolonia
Z domu wydobywał się dym, dzielnicowa ruszyła do akcji. Uratowała zwierzęta
Lublin
Potrącił 12-latka na pasach i odjechał
Potrącił 12-latka i odjechał. Policja pokazuje nagranie i prosi o pomoc
Rzeszów
Bolid zarejestrowany przez kamerę w Luszewie
Kolejny bolid nad Polską. "Niebo zdecydowanie nas rozpieszcza"
METEO
Donald Tusk
Tusk o PiS i rosyjskich oligarchach
Polska
Mężczyźni w wieku 54 i 44 lat polali rzeźby benzyną i podłożyli ogień
Ostatnia Wieczerza w ogniu, dwóch zatrzymanych
Lublin
Pete Hegseth w Strefie Zdemilitaryzowanej
Prowokacja armii Kima w trakcie wizyty szefa Pentagonu przy granicy
Świat
Mężczyzna porwany w Olkuszu
Porwany w Olkuszu, znaleziony przypadkiem w Pruszkowie. Prokuratura zna motywy
Kraków
imageTitle
Lakers osłabieni i znów zwycięscy. Pomógł im James. Bronny James
EUROSPORT
Myśliwy sądził, że strzela do dzika (zdjęcie ilustracyjne)
Brak okresowych badań myśliwych łamie prawo? Jest skarga
Bartłomiej Plewnia
Zadania domowe są nieobowiązkowe
Zwrot w sprawie prac domowych
Polska
Łabędzie na drodze, kierowca zjechał z drogi i uderzył w drzewo
"Wtargnęły na jezdnię", kierowca uderzył w drzewo
Olsztyn
Marcin Kierwiński
Kierwiński o sprzedaży działki: ktoś chciał zarobić duże pieniądze
Polska
Kwesta na Starych Powązkach
Zbierali do puszek na ratowanie Starych Powązek. Wynik kwesty
WARSZAWA
Chorwacja autostrada a2
Rewolucja na autostradach w Chorwacji
BIZNES
AdobeStock_611102726
Minister o odwołaniu rzeczników. "Nie stawiamy tu kropki"
Świat
imageTitle
Hala nagle ucichła. Pogrążył ich rzut równo z końcową syreną
EUROSPORT
Tragiczny wypadek w Strzegomiu
Przechodziły przez pasy, dwie kobiety nie żyją
Wrocław
MQ-9 Reaper
"Nadarzyła się okazja". Terroryści zabici w dwóch atakach
Świat
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: uruchamiamy współpracę z dwiema stolicami
Świat
W Warszawie zaczyna brakować miejsc na przechowywanie zwłok, czekających na sekcję
"Uprzejma prośba o niekierowanie zwłok". Brakuje lekarzy medycyny sądowej
Alicja Glinianowicz, Maciej Duda
imageTitle
Świątek zabrała głos po dotkliwej porażce
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica