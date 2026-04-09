Kraków

"Niekonwencjonalnie" miała leczyć raka. Kroplówkami z przemysłową chemią

Nowy Sącz
Źródło: Google Earth
32-latka miała przygotowywać i podawać ciężko chorym pacjentom kroplówki zawierające substancje pochodzenia przemysłowego. "Kuracje" miały wyleczyć między innymi nowotwory. Prokuratura stawia kobiecie zarzuty.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu. Śledztwo dotyczy udzielania bez wymaganych uprawnień świadczeń zdrowotnych polegających na leczeniu szeregu chorób, w tym nowotworowych, za pomocą metod niekonwencjonalnych. Jak zaznaczają śledczy, 32-latka w ten sposób naraziła pokrzywdzonych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz doprowadziła ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

"32-letnia kobieta działając bez wymaganego zezwolenia i bez zapewnienia właściwych warunków udzielania tych świadczeń, przygotowywała i podawała osobom pokrzywdzonym, chorującym m.in. na nowotwory, wlewy dożylne w postaci kroplówek zawierających w różnych proporcjach substancje pochodzenia przemysłowego, w tym askorbinian sodu, chlorek magnezu oraz DMSO (środek przeciwbólowy i przeciwzapalny stosowany głównie w weterynarii - red.)" - podaje prokuratura.

Śledczy zaznaczają, że podejrzana prowadziła swoją działalność poza systemem ochrony zdrowia oraz "bez zachowania elementarnych standardów bezpieczeństwa". Jej kuracje nie miały potwierdzonego naukowo działania antynowotworowego.

Nie przyznała się

32-latka usłyszała zarzuty oszustwa, narażenia pokrzywdzonych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz udzielania świadczeń zdrowotnych bez wymaganego zezwolenia. Nie przyznała się i odmówiła składania wyjaśnień.

"W toku przeprowadzonego przeszukania zabezpieczono duże ilości substancji chemicznych pochodzenia przemysłowego (m.in. askorbinian sodu, chlorek magnezu, dimetylosulfotlenek), a także sprzęt i materiały medyczne, elektroniczne nośniki informacji oraz puste blankiety recept" - czytamy w komunikacie.

Kobieta została objęta dozorem policji i poręczeniem majątkowym. Ma też nakaz powstrzymywania się od działalności o charakterze paramedycznym.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Anna Winiarska
Anna Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Sędziowie TK przed kancelarią prezydenta
Sędziowie TK pojawili się w kancelarii prezydenta
RELACJA
shutterstock_2690171729_1
RegioJet wycofuje się z Polski. Stawia zarzuty polskiemu przewoźnikowi
BIZNES
policjant (zdjęcie ilustracyjne)
Został postrzelony podczas próby ucieczki, zmarł w szpitalu. Nowe ustalenia
WARSZAWA
zakaz-spacerów-w-pobliżu-Bomunsan
Po ucieczce wilka z zoo, zamknięto pobliską szkołę. Szuka go 300 osób
METEO
Ambasador USA Tom Rose
"Zagrożenie, które wisiało nad nami, zniknęło". Ambasador o "zwycięstwie" USA
Polska
Wypadek na Moście Gdańskim
Uderzyli w bariery na moście. Kierowca twierdził, że zasnął
WARSZAWA
Górnik
"Wyciągniemy cię stąd". Przeżył dwa tygodnie 300 metrów pod ziemią
Świat
Włodzimierz Czarzasty
"Na tym procedurę uważam za zakończoną". Komentarze po ślubowaniu sędziów
Polska
Złotówki Pieniądze PLN
Jest decyzja RPP w sprawie stóp procentowych
BIZNES
Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
Zalało oddział chirurgii. Wszystko przez awarię kanalizacji
Poznań
Koralowce trafiły do łódzkiego Orientarium
Tysiące żywych koralowców. "Największa próba przemytu w historii"
WARSZAWA
policja - FotoDax shutterstock_2280430427
"Nowa fala oszustw". Policja ostrzega
BIZNES
Karol Nawrocki
Reakcja Pałacu Prezydenckiego. "Nadal jest jedenastu sędziów"
Polska
Policyjni śledczy na nowojorskiej Gilgo Beach, 5 kwietnia 2011
Ciała porzucone na plaży. Zwrot w sprawie seryjnego mordercy
Świat
Pożar wybuchł 13 lutego wczesnym popołudniem
Próbował zabić córkę i wnuka, sam zginął w pożarze
Kielce
Tanner Horner
Byłemu kurierowi grozi kara śmierci. "Kłamstwo na kłamstwie"
Świat
Donald Trump podczas posiedzenia gabinetu w Białym Domu
Pentagon wykluczył, sąd nie zablokował. Gigant coraz bliżej "czarnej listy"
BIZNES
Agresorka groziła mężczyźnie nożem
Przystawiła nóż do szyi i kazała jechać. 32-latka stanie przed sądem
Łódź
shutterstock_2473737423 barman przygotowuje koktajle w barze na imprezie afrobeats. Życie nocne, imprezy i barmaństwo
Pijesz okazjonalnie? Tyle drinków na raz wystarczy, by rozpocząć destrukcję wątroby
Zdrowie
Podejrzany o rozbój tymczasowo aresztowany
Uderzył w twarz i groził śmiercią. Tłumaczył: mogłem to zrobić, ale nic nie pamiętam
WARSZAWA
Kiedy zrobi się naprawdę ciepło?
Kiedy nastąpi wybuch wiosny? To pokazują modele
Arleta Unton-Pyziołek
Utrudnienia drogowe w miejscowości Rembelszczyzna
Metalowe elementy na jezdni. Autobusy na objazdach
WARSZAWA
SKM pokazała niebezpieczną sytuację na torach
Skrajnie niebezpieczny "skrót". SKM publikuje nagranie
WARSZAWA
Do zdarzenia miało dojść w szkole (zdjęcie ilustracyjne)
Zdrowie obowiązkowe w szkole. Lekarze i aktywiści komentują decyzję rządu
Piotr Wójcik
Nowi sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyli w Sejmie ślubowanie
"Zwracam się do prezydenta". Sędziowie TK złożyli ślubowanie
Polska
Seniorzy
Od tego też zależy długie życie. Naukowcy potwierdzili
Zdrowie
imageTitle
Niefortunne nagranie. Kibice drżeli o nogę piłkarza
EUROSPORT
Przymrozek, zimno, mróz, niska temperatura
Bez czapki, szalika i rękawiczek ani rusz. Ostrzeżenia IMGW
METEO
imageTitle
Nie wytrzymała. "Weź tę rakietę i zobaczymy, jak ci pójdzie"
EUROSPORT
Znaleźli ponad 7500 paczek nielegalnych papierosów
Podejrzani o przemyt papierosów balonami. Polak i Białorusin w areszcie
Białystok
