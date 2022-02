Podejrzani o włamania do kościelnych skarbon, w tym do sanktuarium w Łagiewnikach. Przyznali się

Jak przekazuje nam młodszy aspirant Dawid Wietrzyk z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, w ubiegłym tygodniu wpłynęło zgłoszenie kradzieży od proboszcza kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Myślenicach. – Zgłosił, że w kościele włamano się do skarbony na datki. Przypuszczał, że straty mogą wynosić kilkaset złotych – opowiada policjant.

Na szczęście w świątyni zainstalowany był monitoring. Dzięki temu udało się uwiecznić moment włamania. Na nagraniu widać, jak młody, zakapturzony mężczyzna wchodzi do kościoła, klęka, wykonuje znak krzyża, a potem przystępuje do kradzieży.

Planowali kolejne kradzieże

Także miejski monitoring wyłapał złodzieja, jego partnerkę oraz samochód, jakim się poruszali. Dzięki temu udało się szybko ustalić, kim jest para. Okazało się, że to mieszkańcy Raby Wyżnej. 27-latek i o sześć lat młodsza kobieta zostali zatrzymani.

Para przyznała się nie tylko do tej kradzieży, ale też do podobnych przestępstw popełnionych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz w Sanktuarium Matki Bożej Pani Myślenickiej. Jak powiedzieli funkcjonariuszom, w planach mieli również kolejne włamania do kościelnych skarbon.