Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Świadkowie powstrzymali sprawcę kolizji. Spodnie miał w rękach, narkotyki w aucie

Do dwóch kolizji doszło na ulicy Sobieskiego w Myślenicach
Dwie kolizje, narkotyki i brak spodni. Obywatelskie zatrzymanie w Myślenicach
Źródło: KPP w Myślenicach
Świadkowie zabrali kluczyki 56-letniemu kierowcy, który w Myślenicach (Małopolska) doprowadził do dwóch kolizji. Mężczyzna nie miał na sobie spodni, mówił niewyraźnie i chwiał się na nogach. Nie był pijany, ale w aucie miał narkotyki.

Do obywatelskiego zatrzymania doszło w środę wczesnym popołudniem w Myślenicach. Wszystko zaczęło się od niebezpiecznej jazdy kierowcy volvo, który na ulicy Sobieskiego nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu, nieomal doprowadzając do czołowego zderzenia.

Jadący z naprzeciwka kierowca audi był zmuszony do gwałtownego manewru kierownicą, by uniknąć zderzenia. Jednocześnie jednak najechał na betonowy krawężnik, co spowodowało uszkodzenia jego samochodu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Szukają świadków zdarzenia w autobusie 190

Szukają świadków zdarzenia w autobusie 190

WARSZAWA
Uderzył byłego pracodawcę młotkiem w głowę

Uderzył byłego pracodawcę młotkiem w głowę

Lublin

Zatrzymali go na światłach

Kierowca volvo nie zatrzymał się jednak i pojechał dalej w kierunku zakopianki. Gdy dojechał do skrzyżowania, wjechał w tył innego samochodu osobowego, który stał na czerwonym świetle, oczekując na możliwość skrętu w stronę Krakowa.

Do dwóch kolizji doszło na ulicy Sobieskiego w Myślenicach
Do dwóch kolizji doszło na ulicy Sobieskiego w Myślenicach
Źródło: KPP w Myślenicach

"W tym czasie na miejsce dojechał kierujący audi, który chwilę wcześniej uniknął czołowego zderzenia z tym samym samochodem i jechał za nim. Ustawił swoje auto za volvo, uniemożliwiając kierowcy ucieczkę. Świadkowie, widząc zachowanie sprawcy, zabrali mu kluczyki i powiadomili policję" - przekazała w komunikacie myślenicka policja.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
2,5 tony narkotyków. Boss i sześciu członków gangu skazanych

2,5 tony narkotyków. Boss i sześciu członków gangu skazanych

WARSZAWA
Służby rozbiły gang. Kradli i handlowali narkotykami

Służby rozbiły gang. Kradli i handlowali narkotykami

Olsztyn

"Nie miał na sobie spodni"

Gdy policjanci dojechali na miejsce, 56-latek z Mazowsza zachowywał się co najmniej dziwnie. Wiele wskazywało, że może być pijany. "Mówił niewyraźnie, chwiał się na nogach i miał trudności z opisaniem przebiegu zdarzenia. Mężczyzna nie miał na sobie spodni. Trzymał je w ręku i nerwowo szukał czegoś w pojeździe" - podała policja.

Do dwóch kolizji doszło na ulicy Sobieskiego w Myślenicach
Do dwóch kolizji doszło na ulicy Sobieskiego w Myślenicach
Źródło: KPP w Myślenicach

Badanie alkomatem wykluczyło, by 56-latek był pod wpływem alkoholu. Jego zachowanie wskazywało jednak, że może on znajdować się pod wpływem innych środków odurzających - w dodatku w jego pojeździe znaleziono narkotyki. Został przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badań.

"Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania. Jego prawo jazdy było wcześniej zatrzymane. Policjanci zatrzymali również dowód rejestracyjny pojazdu za pokwitowaniem" - czytamy w komunikacie myślenickiej komendy.

56-latka mogą czekać surowe konsekwencje. Jeśli okaże się, że prowadził samochód pod wpływem narkotyków, będzie mu grozić kara do trzech lat więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów nawet na 15 lat.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bp/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Myślenicach

Udostępnij:
TAGI:
MyślenicePolicjaMałopolskaNarkotykikolizjaDrogi w Polsce
Czytaj także:
imageTitle
Kryzys mistrzów NHL. Wypunktował ich Crosby
Najnowsze
W Tatrach sypnie śniegiem
W Tatrach spadnie dziś sporo śniegu
METEO
shutterstock_1173120694
Jak zobaczyć w lustrze kobietę, a nie pacjentkę?
Zuzanna Kuffel
Napad na kantor w Szczecinie
W maskach i z młotami próbowali obrabować kantor. Jest prawomocny wyrok
Szczecin
sklep market ludzie wozek shutterstock_2232609833
Zwolnienia w amerykańskiej sieci. Setki osób stracą pracę
BIZNES
Władimir Putin
Trump "odłożył marchewkę". Komentarze Kremla coraz chłodniejsze
Sarkozy
Sarkozy w więzieniu dostaje groźby śmierci
Policja zatrzymała trzy osoby (zdjęcie ilustracyjne)
Samochód blokował wyjazd, w środku siedziała naga kobieta
Kraków
czas zegar zegarek zmiana shutterstock_511909648
Kiedy przestaniemy przestawiać zegarki? "To nonsens"
Jakub Loska
Areszt dla podejrzanego o zabójstwo
Miał udusić znajomego, dwaj chcieli zmylić śledczych. Wszyscy staną przed sądem
Wrocław
Policjanci zatrzymali cztery osoby
Ukradli, a potem sprzedali na bazarze klocki warte majątek. Nie znali ceny
Kraków
Burza tropikalna Melissa
"Jest praktycznie nieruchoma". Sieje postrach na Atlantyku
METEO
Pożar kurnika na Opolszczyźnie
Palił się kurnik, w środku było ponad sto tysięcy ptaków. Policja sprawdza
Opole
imageTitle
To blamaż. Populacja Gibraltaru zmieściłaby się na stadionie Lecha
EUROSPORT
Donald Trump
Trump zrywa negocjacje. "Skandaliczne zachowanie"
BIZNES
Szymon Hołownia
"Wielu ludzi ma pretensje do Hołowni"
Polska
2410N064X KOSCIUSZKO 01
"Bezcenny manuskrypt wraca do ojczyzny"
Polska
Tomasz Zimoch
Mikrofon był włączony, padły obraźliwe słowa. Zimoch: rękę mogę podać
Polska
Podjechał własnym autem na podjazd dla karetek. Był pijany
Mają po 16 lat, zniknęli na dwa tygodnie. Koniec poszukiwań
Łódź
krs pap_20230828_036
Będzie nowa ustawa o KRS. Znamy szczegóły
Katarzyna Gozdawa-Litwińska
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Merz: zakładam, że Rosnieft otrzyma zwolnienie z sankcji
BIZNES
29 min
pc
Markiewicz: zrobimy wszystko, żeby prezydent powiedział: "dobra, to nie jest złe rozwiązanie"
Katarzyna Gozdawa-Litwińska
Auto dachowało na Okopowej
Kierowca i pasażerowie uciekli po dachowaniu. Tramwaj uderzył bariery
WARSZAWA
imageTitle
Lech przeprasza za wstyd na Gibraltarze. "Czujemy się okropnie"
EUROSPORT
Krwawa Niedziela, Irlandia Północna, 30.01.1972
"Żołnierz F" usłyszał wyrok w sprawie Krwawej Niedzieli
lotto S shutterstock_275295956
Wysoka kumulacja w Lotto
BIZNES
Zaczęło się od przekroczenia prędkości, skończyło w więzieniu
Przekroczył prędkość, trafił do więzienia. Nigdy nie miał prawa jazdy
WARSZAWA
Możliwe podtopienia
Alert RCB. "Możliwe podtopienia"
METEO
Spór o fragment terenu Skry
Spór o działkę na Skrze blokuje budowę boisk
Piotr Bakalarski
imageTitle
Wszystkie rywalki Świątek już znane
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica