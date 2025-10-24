Świadkowie powstrzymali sprawcę kolizji. Spodnie miał w rękach, narkotyki w aucie

Dwie kolizje, narkotyki i brak spodni. Obywatelskie zatrzymanie w Myślenicach Źródło: KPP w Myślenicach

Do obywatelskiego zatrzymania doszło w środę wczesnym popołudniem w Myślenicach. Wszystko zaczęło się od niebezpiecznej jazdy kierowcy volvo, który na ulicy Sobieskiego nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu, nieomal doprowadzając do czołowego zderzenia.

Jadący z naprzeciwka kierowca audi był zmuszony do gwałtownego manewru kierownicą, by uniknąć zderzenia. Jednocześnie jednak najechał na betonowy krawężnik, co spowodowało uszkodzenia jego samochodu.

Zatrzymali go na światłach

Kierowca volvo nie zatrzymał się jednak i pojechał dalej w kierunku zakopianki. Gdy dojechał do skrzyżowania, wjechał w tył innego samochodu osobowego, który stał na czerwonym świetle, oczekując na możliwość skrętu w stronę Krakowa.

"W tym czasie na miejsce dojechał kierujący audi, który chwilę wcześniej uniknął czołowego zderzenia z tym samym samochodem i jechał za nim. Ustawił swoje auto za volvo, uniemożliwiając kierowcy ucieczkę. Świadkowie, widząc zachowanie sprawcy, zabrali mu kluczyki i powiadomili policję" - przekazała w komunikacie myślenicka policja.

"Nie miał na sobie spodni"

Gdy policjanci dojechali na miejsce, 56-latek z Mazowsza zachowywał się co najmniej dziwnie. Wiele wskazywało, że może być pijany. "Mówił niewyraźnie, chwiał się na nogach i miał trudności z opisaniem przebiegu zdarzenia. Mężczyzna nie miał na sobie spodni. Trzymał je w ręku i nerwowo szukał czegoś w pojeździe" - podała policja.

Badanie alkomatem wykluczyło, by 56-latek był pod wpływem alkoholu. Jego zachowanie wskazywało jednak, że może on znajdować się pod wpływem innych środków odurzających - w dodatku w jego pojeździe znaleziono narkotyki. Został przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badań.

"Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania. Jego prawo jazdy było wcześniej zatrzymane. Policjanci zatrzymali również dowód rejestracyjny pojazdu za pokwitowaniem" - czytamy w komunikacie myślenickiej komendy.

56-latka mogą czekać surowe konsekwencje. Jeśli okaże się, że prowadził samochód pod wpływem narkotyków, będzie mu grozić kara do trzech lat więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów nawet na 15 lat.

