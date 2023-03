Manifa na ulicach Krakowa. "Każda z nas jest ważna i głos każdej z nas się liczy"

Krakowska Manifa. Solidarni ze skazaną za pomoc w aborcji

- We wtorek protestowałyśmy i solidaryzowałyśmy się z Justyną [Wydrzyńską - przyp. red.] w sprawie wyroku, który usłyszała za pomoc innej kobiecie w aborcji, za podzielenie się z nią tabletkami. To też jest coś, co jest dla nas wyjątkowo istotne. Przypominanie o tym, że aborcje były, są i będą, że Polki mają prawo do przerwania ciąży, tak samo jak wszystkie inne Europejki. I to się dzieje niezależnie od tego, jak opresyjny rząd próbuje nas skontrolować. Chcemy, żeby działo się to legalnie, w cywilizowany sposób, żebyśmy mogły po prostu iść do lekarza, powiedzieć, że potrzebujemy aborcji, antykoncepcji, sterylizacji. To są nasze prawa reprodukcyjne. Tylko my powinnyśmy decydować same o tym, czy chcemy zostać matkami - podkreśla Barańska.