PiS pięć razy próbował przegłosować marszałka. Za szóstym razem zmieni taktykę

Łukasz Smółka, aktualny wicemarszałek sejmiku małopolskiego, ma być nowym kandydatem PiS na stanowisko marszałka w tym regionie - dowiedział się nieoficjalnie portal tvn24.pl. Tym samym o wybór na to stanowisko nie będzie już ubiegał się poseł Łukasz Kmita, którego kandydatura została pięciokrotnie odrzucona przez radnych jego własnego ugrupowania. Sejmik ma już niewiele czasu, bo jeśli nie wybierze nowego zarządu województwa do 10 lipca, premier powoła komisarza i w Małopolsce odbędą się nowe wybory.

W czwartek sejmik województwa małopolskiego po raz szósty będzie próbował wybrać nowy zarząd. Nie udało się to już pięć razy, mimo że od wyborów minęły już niecałe trzy miesiące, a Prawo i Sprawiedliwość ma wystarczającą liczbę głosów, by samodzielnie wybrać nowego marszałka.

Nieoficjalnie: Łukasz Smółka kandydatem PiS na marszałka Małopolski

Pytani przez PAP politycy PiS twierdzili jednak, że wymiana Kmity na innego kandydata nie jest rozważana. - Z tego co mi wiadomo, do samego końca Kmita - powiedział agencji jeden z działaczy partii. - Rezygnacja Łukasza z ubiegania się o fotel marszałka? Na ten moment nie jest to rozważane, bo oznaczałoby, że dwóch-trzech radnych rozgrywa całą partię - powiedział inny polityk PiS.

Będą przedterminowe wybory w Małopolsce?

Do przedterminowych wyborów w Małopolsce dojdzie, jeżeli do środy 10 lipca radni nie wybiorą zarządu województwa. Na taki termin wskazał Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Oznacza to, że - zgodnie z Ustawą o samorządzie województwa – w czwartek 11 lipca sejmik zostałby rozwiązany, mandaty radnych wybranych w kwietniu wygasłyby automatycznie. Premier, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji, wyznaczyłby osobę, która do czasu wyboru zarządu przez nowy sejmik pełniłaby funkcje organów samorządu województwa. Zgodnie z przepisami, premier zarządza i przeprowadza wybory w ciągu 90 dni od daty wystąpienia przyczyny.

Zdaniem pracowników komisji wyborczych oraz urzędów wojewódzkiego i marszałkowskiego są spore szanse na to, że wybory odbyłyby się wcześniej, np. pod koniec września. Taka możliwość wiąże się z tym, że w przeciwieństwie do kwietniowych wyborów samorządowych te nie objęłyby wyborów rad powiatów, gmin, na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

- To ogromne przedsięwzięcie logistyczne, porównywalne do organizacji wyborów samorządowych w kwietniu – powiedział o ewentualnych wyborach przedterminowych główny specjalista Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Andrzej Ślęczek.

Do przeprowadzenia wyborów potrzebnych będzie ok. 2750 komisji obwodowych, w skład każdej wejdzie 7, 9 lub 11 osób, co oznacza przeprowadzenie naboru na około 27 tys. członków komisji oraz mężów zaufania, sprawujących nadzór na przebiegiem wyborów. - W 99 procentach byłyby to te same lokale wyborcze co 7 kwietnia – powiedział Ślęczek.