Dwie osoby nie żyją, trwa obława za strzelcem

W piątek około godziny 10.30 policja otrzymała zgłoszenie o strzałach w miejscowości Stara Wieś niedaleko Limanowej.

Dwie osoby nie żyją. Trwa obława

Do tragedii doszło w jednym z domów jednorodzinnych. Jak informuje policja, zginęły dwie osoby w wieku około 25 lat. To młode małżeństwo, które osierociło roczne dziecko. Sprawca postrzelił także kobietę, która trafiła do szpitala.

- Trwa obława za sprawcą, w okolicach miejsca zdarzenia pracuje bardzo dużo patroli - powiedziała nam starsza aspirant Jolanta Batko, oficer prasowa limanowskiej policji.

Jak przekazali policjanci, sprawca uciekł do lasu. Może on być uzbrojony i niebezpieczny.

