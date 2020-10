Na mszy było zbyt wiele osób, ksiądz stanął przed sądem. Zapadł wyrok

W strefie żółtej, jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit to 1 osoba na 4 m kw. Imprezy okolicznościowe (wesela, konsolacje i inne) od 19 października mogą się odbywać z udziałem maksymalnie 20 osób, bez możliwości zabawy tanecznej. Uczestnicy wesel, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych mają obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. W strefie czerwonej, jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit to 1 osoba na 7 m kw. Od 19 października wprowadzono zakaz organizacji wesel, komunii, konsolacji, uroczystości rodzinnych i innych imprez okolicznościowych.