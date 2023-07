Ostatnia porodówka w Bieszczadach może przestać istnieć

Oddział ginekologiczno-położniczy, który funkcjonuje w Szpitalu Powiatowym w Lesku to ostatni taki oddział w regionie. W 2017 roku z powodu braków kadrowych zlikwidowana została porodówka w Sanoku, trzy lata później z powodów ekonomicznych przestała działać porodówka w Ustrzykach Dolnych. Leski szpital przyjmuje i leczy ciężarne z trzech powiatów. Jeśli dojdzie do likwidacji oddziału ciężarne z Bieszczadów będą musiały jeździć do oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów szpitala w Brzozowie, bo to tam funkcjonuje najbliższa porodówka.