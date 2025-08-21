Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Proboszcz na mszy o głosowaniu "za ped**ami". Jest reakcja kurii

GSV
Skandal na mszy w Łąkcie Górnej. Proboszcz parafii mówił o "pe**łach". Nagranie
Źródło: archiwum prywatne
"Głosujemy za aborcją, za eutanazją, za ped**ami" - grzmiał z ambony w trakcie mszy świętej proboszcz parafii w Łąkcie Górnej (Małopolska) ksiądz Janusz Czajka. Duchowny wyraził w ten sposób złość między innymi na skrócenie wymiaru godzin lekcji religii do jednej w tygodniu. Tym samym żegnał się ze stanowiskiem, bo decyzją kurii parafia ma mieć nowego proboszcza. Po jego słowach diecezja zapowiedziała konsekwencje.

Ksiądz Janusz Czajka, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łąkcie Górnej od lat znany jest ze swoich wypowiedzi o charakterze politycznym. Nawet na oficjalnej stronie parafii czytamy, że interesuje się on między innymi polityką.

Dał temu wyraz w 2020 roku, kiedy po debacie prezydenckiej w TVP mówił z ambony, że o objęcie urzędu prezydenta stara się "dziewięciu idiotów". Kandydatów było 10, w tym m.in. urzędujący wówczas prezydent Andrzej Duda. Proboszcz nie wyjawił wówczas wprost, kogo popiera, ale skrytykował Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołownię.

Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łąkcie Górnej
Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łąkcie Górnej
Źródło: Google Street View

Na mszy świętej mówił o "ped**ach". Jest nagranie

W niedzielę 17 sierpnia proboszcz ponownie zaszokował swoich wiernych skandalicznie ostrym językiem. Tym razem użył podczas mszy świętej przekleństwa dyskryminującego mniejszości seksualne. Kapłan żegnał się z parafią, ponieważ wcześniej biskup podjął decyzję o jego przeniesieniu w inne miejsce.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ksiądz z grupą "o znamionach sekty" nie chce opuścić kościoła. Kuria idzie do sądu

Ksiądz z grupą "o znamionach sekty" nie chce opuścić kościoła. Kuria idzie do sądu

Katowice
Nowo mianowany biskup zwolniony. "Zgłoszono niewłaściwe zachowanie"

Nowo mianowany biskup zwolniony. "Zgłoszono niewłaściwe zachowanie"

Polska

- Podziękujcie księdzu proboszczowi z Żegociny, który powiedział: jedna godzina, koniec. Głosujemy za Trzaskowskim. Za aborcją, za eutanazją, za ped**ami - mówił w trakcie nabożeństwa proboszcz, odnosząc się w sprawie "jednej godziny" do zmniejszenia wymiaru lekcji religii w szkołach. - Myśmy się buntowali. Myśmy stawiali tutaj opór. Tak jak ksiądz Radek powiedział na kazaniu: pan Jezus na Golgocie przegrał po ludzku, ale kiedyś z tego też było zwycięstwo w formie zmartwychwstania - ciągnął ksiądz Czajka.

Wypowiedź duchownego nagrał jeden z wiernych. Nagranie trafiło do polityków PSL, którzy z kolei udostępnili je nam. Wiceprezes ludowców w Małopolsce, Łukasz Krzysztofik, który przed laty uczęszczał do tej parafii, skomentował w rozmowie z tvn24.pl, że proboszcz "przekroczył pewną granicę".

Ludowcy oburzeni

- Polityka wkroczyła do Kościoła i była głoszona z ambony. Ja rozumiem, że Kościół ma obowiązek bronić swoich praw jeśli chodzi o aborcję czy eutanazję. Też jestem praktykujący, chodzę do Kościoła. Ale jeśli zaczyna się mieszać do tego politykę i jeszcze używać mowy nienawiści, co słyszeliśmy na tym kazaniu, to to jest niedopuszczalne. Tym bardziej, że w tej mszy uczestniczyły także dzieci - powiedział nam polityk.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Były proboszcz z zarzutami seksualnego wykorzystania dziecka

Były proboszcz z zarzutami seksualnego wykorzystania dziecka

Kielce
Kim jest kapelan Nawrockiego? Zdjęcie "podczas zakrapianego spotkania"

Kim jest kapelan Nawrockiego? Zdjęcie "podczas zakrapianego spotkania"

Polska

Krzysztofik przyznał, że sam przestał uczęszczać do parafii w Łąkcie Górnej właśnie z powodu proboszcza, który - jak stwierdził wiceprezes małopolskiego PSL - od początku swojej posługi w tym miejscu wygłasza z ambony swoje polityczne oceny. Ksiądz Janusz Czajka rozpoczął rządy w tej parafii w 2017 roku.

Dlaczego nikt nie zareagował od razu na słowa proboszcza? - Tam mieszkają wspaniali ludzie, bardzo gościnni, ale jeżeli jest taka mała parafia i jeden cmentarz na terenie sołectwa, a nadzoruje go ksiądz proboszcz, to ludzie po prostu boją się coś powiedzieć. Bo co jak przyjdzie do pochówku? - zwrócił uwagę Łukasz Krzysztofik. Dodał, że część mieszkańców jest też zwolennikami ostrej retoryki proboszcza.

Krzysztofik podkreślił, że ksiądz mimo rekolekcji, które odbył po skandalicznych słowach o "idiotach" z 2020 roku "nie wykazał żadnej skruchy, żadnego zrozumienia", dlatego "powinien być pozbawiony kontaktu z wiernymi".

Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar, szef małopolskich struktur PSL, w rozmowie z Radiem Kraków - które poinformowało o sprawie jako pierwsze - zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu skieruje do biskupa tarnowskiego list, "żeby coś z tym zrobił".

Biskup upomniał księdza. Będą konsekwencje

Sprawą zainteresowała się już tarnowska kuria. Jak poinformował tvn24.pl ksiądz Ryszard Nowak, rzecznik prasowy diecezji tarnowskiej, wobec księdza Janusza Czajki "zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje".

- Została już z nim przeprowadzona urzędowa rozmowa i otrzymał upomnienie kanoniczne. Taka wypowiedź nie powinna mieć miejsca, tym bardziej podczas liturgii. Ksiądz Czajka kończy pracę w dotychczasowej swojej parafii i na chwilę obecną nie jest skierowany do żadnej innej - wyjaśnił ksiądz Nowak.

Rzecznik podkreślił, że zakończenie pracy księdza Czajki w parafii w Łąkcie Górnej nie ma związku z wypowiedzią, która padła podczas mszy. Dodał, że nie zapadły jeszcze decyzje dotyczące przyszłej pracy duszpasterskiej proboszcza.

Posłanka PiS mówi o "zamykaniu ust jak za komuny"

Próbowaliśmy w środę skontaktować się z księdzem Czajką. Zadzwoniliśmy do parafii w Łąkcie Górnej. Mężczyzna, który odebrał, nie przedstawił się, a gdy poprosiliśmy o rozmowę z księdzem Januszem Czajką, rozłączył się.

W obronie duchownego stanęła jednak posłanka PiS Józefa Szczurek-Żelazko, była wiceministra zdrowia w pierwszym rządzie Mateusza Morawieckiego. "Zaczyna się zamykanie ust Księżom jak za czasów komuny" - napisała polityczka w komentarzu pod wpisem jednego z lokalnych portali na ten temat.

Tu głosuje się na PiS

Łąkta Górna to bastion PiS. W tej liczącej 1700 mieszkańców miejscowości położonej niedaleko Bochni w pierwszej turze tegorocznych wyborów prezydenckich Karol Nawrocki uzyskał tam 58 procent poparcia. Na drugim miejscu był Sławomir Mentzen (16 procent), a na trzecim - Grzegorz Braun (11 procent). Rafał Trzaskowski znalazł się poza podium, z wynikiem niespełna siedmiu procent.

W drugiej turze dominacja kandydata PiS była jeszcze bardziej widoczna. Do urny w remizie OSP w Łąkcie Górnej wrzucono aż 834 głosy na Karola Nawrockiego - to 86 procent poparcia w tej miejscowości. Na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało tylko 136 osób.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: tvn24.pl, Radio Kraków

Źródło zdjęcia głównego: Google Street View

Udostępnij:
TAGI:
MałopolskaTarnówKościół w PolsceKościół katolickiLGBTRafał TrzaskowskiPolskie Stronnictwo Ludowe
Czytaj także:
Pilne
Nowe informacje po eksplozji drona. "Wysokie prawdopodobieństwo"
Polska
Diane Lane i Kyle Chandler w "Rocznicy" Jana Komasy
Jan Komasa debiutuje w Hollywood. "Genialna reżyseria"
Justyna Kobus
Rosyjska rakieta trafiła w amerykański zakład w Ukrainie
Amerykański cel trafiony przez Rosję w Ukrainie. "Zniszczenia i ofiary"
Świat
imageTitle
Zaskakujący wpis polskiego deblisty po meczu Świątek
EUROSPORT
stacja benzynowa paliwoshutterstock_2084124778
Zysk Orlenu w górę
BIZNES
Budapeszt
Węgry składają propozycję. "Jesteśmy gotowi"
Świat
Wjechał na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła
"Nie zauważył czerwonego", wjechał na przejazd
WARSZAWA
obiekt foto
Ekspert zwraca uwagę na budowę drona. "Mamy do czynienia z dużo większą anomalią"
Polska
Józef Kowalczyk
Nie żyje były prymas Polski
Poznań
imageTitle
Szczególny dzień dla Lewandowskiego. Wielu byłoby już na emeryturze
EUROSPORT
Pożar wybuchł na pierwszym piętrze
Pożar w kamienicy. Nie żyją dwie osoby
Lublin
pekao bank logo shutterstock_794158888
Bank żąda zwrotu wynagrodzeń. Na liście byli pracownicy TVP z czasów Kurskiego
BIZNES
Możliwe są podtopienia
Alert RCB. "Możliwe podtopienia"
METEO
Zderzenie z lawetą, troje nastolatków nie żyje
Uciekał lawetą, troje nastolatków nie żyje. Jest decyzja o areszcie
Rzeszów
Jechał wrakiem, chciał dotrzeć do mechanika
Jechał cztery kilometry na godzinę, auto było "mocno zdezelowane"
Opole
Atak na Lwów
Alarmy w całej Ukrainie. Tragiczna noc we Lwowie
PODSUMOWANIE
Łańcuch i toga sędziowska
"To studium upadku sędziego"
Polska
imageTitle
Świątek miała to na rakiecie. Zobacz piłkę meczową finału
EUROSPORT
Chmury Altocumulus Stratiformis nad Sopotem
Ciekawe chmury zawisły nad Sopotem. Zwiastują zmianę pogody
METEO
ulica przejscie dla pieszych warszawa ludzie shutterstock_2331576511
Podczas L4 fryzjer, wakacje i handel. ZUS odzyskał miliony
BIZNES
Marcel Łoziński
Nie żyje Marcel Łoziński
Polska
EN_01659294_0755
M23 atakuje. Co najmniej 140 ofiar
Świat
Przeszczep wątroby uratował życie 18-letniego pacjenta
Uratowali życie 18-latkowi. "Sukces polskiej medycyny na skalę światową"
WARSZAWA
Hale magazynowe zamiast domów jednorodzinnych? Inwestorzy nie chcieli rozmawiać
Dostali zgodę na domki. Wyrosły "dwie hale, wielkie blaszaki"
Bartłomiej Plewnia
imageTitle
Duża zmiana w US Open. Tyle zarobiła Świątek
EUROSPORT
Emmanuel Macron
Wbił szpilę Macronowi. "Jedź sobie na Ukrainę"
Świat
imageTitle
Świątek i Ruud wreszcie to sobie wyjaśnili. "Ty zacząłeś"
EUROSPORT
Alkohol, butelka, ławka, piwo, park
15 lat od "libacji na skwerku". "Samorodek banalności"
Polska
Odcinkowy pomiar prędkości przy wjeździe do tunelu POW
Będą nowe fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości. Sprawdź, gdzie
WARSZAWA
Ogrodzenie na granicy USA i Meksyku
Trump kazał pomalować płot na granicy z Meksykiem. Ukryty cel
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica