Próba porwania dziecka niedaleko Krynicy-Zdroju. Zatrzymano dwie osoby

Policja zatrzymała dwie osoby - kobietę i mężczyznę - które niedaleko Krynicy-Zdroju miały próbować porwać dziecko. Dziewczynka wracała ze szkolnej świetlicy do domu, gdy podjechał do niej biały bus. Para miała próbować siłą wciągnąć ośmiolatkę do pojazdu, ta jednak zdołała się wyrwać.

Do próby porwania ośmioletniej dziewczynki w jednej z miejscowości nieopodal Krynicy-Zdroju (woj. małopolskie) doszło 14 maja. Funkcjonariusze otrzymali wówczas zgłoszenie, że para jadąca białym busem próbowała wciągnąć do samochodu uczennicę szkoły podstawowej.

Dziewczynce udało się wyrwać

Według ustaleń mundurowych ośmiolatka została zaczepiona przez nieznajomych, gdy wracała ze świetlicy szkolnej do domu. Najpierw zaproponowano jej podwiezienie, a kiedy odmówiła, para próbowała siłą wciągnąć ją do pojazdu. Dziewczynce udało się jednak wyrwać i uciec do szkoły, gdzie dyrekcja placówki powiadomiła policję.

- Policjanci rozpoczęli intensywne czynności, które miały na celu ustalenie obu osób. Okazało się, że są to mieszkańcy powiatu lubelskiego. 16 maja policjanci pojechali do województwa lubelskiego i tam zatrzymali kobietę i mężczyznę - powiedziała TVN24 podinsp. Katarzyna Cisło, oficer prasowa małopolskiej policji.

Para z zarzutami

Mieszkańcy Lubelszczyzny usłyszeli zarzut usiłowania uprowadzenia małoletniej. Mężczyzna otrzymał dodatkowo zarzut "zmuszenia dziewczynki do określonego zachowania i naruszenia nietykalności cielesnej".

Podejrzanym grozi kara do pięciu lat więzienia.

