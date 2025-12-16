Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Milion złotych zostawili przed drzwiami, pieniądze zabrał "policjant"

60-latek stracił blisko 400 tysięcy złotych
Mazowiecka policja o oszustwach "na wnuczka" i "na policjanta"
Źródło: Mazowiecka policja
82-letnia mieszkanka Krowodrzy oraz jej 83-letni mąż stracili około miliona złotych. Zebrali gotówkę i zostawili na klatce schodowej przed drzwiami mieszkania. Padli ofiarą oszustów, działających metodą "na policjanta".

13 grudnia na numer stacjonarny starszego małżeństwa zadzwonił mężczyzna, przedstawiający się jako pracownik banku, informując, że ma przesyłkę dla syna, którą doręczy kurier pod wskazany adres. Po zakończonym połączeniu otrzymali kolejny telefon, tym razem od osoby, która przedstawiała się jako oficer Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Gotówkę zostawili przed drzwiami

"Oszust opowiedział historię o tym, że mundurowi rozpracowują szajkę złodziei wyłudzających pieniądze na terenie ich osiedla. Prosił, by zebrali wszystkie pieniądze z mieszkania i położyli je przed drzwiami wejściowymi, a gotówka zostanie odebrana i zabezpieczona przez policjanta" - przekazuje w komunikacie małopolska policja. "Jak zapewniał, tylko w taki sposób uda się zatrzymać przestępców i uchronić dobytek mieszkańców. 'Funkcjonariusz' podał wymyślone nazwisko i numer odznaki. Poprosił, by nie przerywać rozmowy telefonicznej i wybrać numer 997. Wtedy inny głos w słuchawce przekonał ofiary, że biorą udział w akcji rozpracowania oszusta" - dodaje.

Kontakt się urwał

Oszuści wywierali presję czasu i nie dali małżeństwu możliwości zweryfikowania wszystkich informacji. Ci ostatni zrobili wszystko tak, jak im kazali dzwoniący. Po odebraniu pieniędzy, około miliona złotych, z klatki schodowej przez "policjanta" kontakt się zakończył.

82-letnia kobieta i jej 83-letni mąż zorientowali się, że zostali oszukani. Złożyli zawiadomienie w jednym z krakowskich komisariatów. Policjanci zajmują się tą sprawą.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
34-latka padłą ofiarą oszustów
Oszustwo na pracownika banku. 34-latka straciła blisko 700 tysięcy złotych
Białystok
74-latka miała werbować potencjalne ofiary (zdjęcie ilustracyjne)
74-latka wpadła w sidła oszustów, potem do nich dołączyła
Białystok
Policja przestrzega przed oszustwami inwestycyjnymi (zdjęcie ilustracyjne)
Po problemach z "doradcami inwestycyjnymi" zaufała "prawnikowi"
WARSZAWA
Pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze policji nigdy nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie oraz nigdy nie proszą o przekazanie lub pozostawienie pieniędzy. W momencie, kiedy ktoś będzie chciał nas oszukać, podając się przez telefon za policjanta - zakończmy rozmowę telefoniczną i upewnijmy się, że połączenie zostało przerwane. Jeżeli nie wiemy, jak zareagować, powiedzmy o podejrzanym telefonie komuś z bliskich.
przypomina Policja
Policja ostrzega przed oszustwami "na wnuczka" i "na policjanta"
Policja ostrzega przed oszustwami "na wnuczka" i "na policjanta"
Źródło: KRP V
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Chciał zainwestować w akcję, trafił na oszusta. Stracił blisko 383 tysiące złotych
Poznali się w sieci, uwierzyła w miłość "marynarza"
Wrocław
Zamiast złota kupił tombak
Biżuteria z parkingu przed sklepem, sztabki z sieci. To nie było złoto
WARSZAWA
W bankomacie pozostały pieniądze, podejrzani mieli je zabrać (zdjęcie ilustracyjne)
Nerwowo kręcił się przy bankomacie, miał sporo gotówki
WARSZAWA
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
oszustwaOszustwa internetowepieniądzePolicja
Czytaj także:
Odszedł pies ratowniczy Arrow
"Bohater na czterech łapach" nie żyje
Katarzyna Kędra
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy
Tutaj znaleźli broń, z której miał zginąć Parubij. "Nowe dowody"
Świat
traktor rolnictwo pole shutterstock_2433630571
Coraz bliżej do zatwierdzenia hamulca bezpieczeństwa do ważnej umowy handlowej
BIZNES
Tragedia w Jeleniej Górze
"To będzie praca, którą nazywamy interwencją kryzysową". Jak pomóc po tragedii
Polska
shutterstock_1087980230
Największy producent aut w Europie zamyka fabrykę. Decyzja "absolutnie konieczna"
BIZNES
krzyz kosciol shutterstock_1843916002
Kolejny atak w krótkim czasie. Grupa wiernych uprowadzona z kościoła
Świat
luszczyca shutterstock_1345301741
Tej choroby nie było w Europie od dekad. Zakażenia w salonie masażu
Zdrowie
Kosmodrom Bajkonur w Kazachstanie
Usterka kosmodromu. Ponad 130 osób walczy z czasem, aby ją naprawić
METEO
Pożary szaleją w hrabstwie Los Angeles
Gigantyczny rachunek za zmiany klimatu. Ubezpieczyciele policzyli
BIZNES
Jelenia Góra
"Nie możemy spać". Ministra edukacji po tragedii w Jeleniej Górze
Polska
Znicze przed szkołą podstawową nr 10 w Jeleniej Górze
Nowe informacje o śmierci 11-letniej dziewczynki. Zatrzymana 12-latka zostanie wysłuchana
Wrocław
Ataki w Sydney. Próba powstrzymania terrorysty
Oddali życie próbując powstrzymać terrorystę. Nagranie z plaży w Sydney
Świat
Gęsta mgła
Ostrzeżenia IMGW w 10 województwach
METEO
imageTitle
"Koszmar", "żałosny początek". Czarne chmury nad Bellinghamem
Najnowsze
Rzym. Fontanna di Trevi
To jedna z najpopularniejszych atrakcji Rzymu. Od stycznia będzie płatna
BIZNES
Do zdarzenia doszło w Szkole Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu
14-latek przyszedł do szkoły z maczetą
Rzeszów
Mateusz Morawiecki
Wywiad Morawieckiego. Mówi o "zdradzie" w PiS i przypomina "sztylet w plecy" prezesa
Polska
Dziennie ok. 5-6 tys. ton polskich produktów z wieprzowiny nie przekracza wschodniej granicy ze względu na embargo
Chiny łagodzą cła na kluczowy produkt z UE
BIZNES
IMG_9772
"Żyjemy w przekonaniu, że nic się nie wydarzy i nie będzie żadnej wojny". Eksperci: to błąd
Anna Bielecka
Zamknięty odcinek autostrady w Pendżabie
Władze zamknęły część autostrady. Tysiące podróżnych uwięzionych
METEO
imageTitle
Ważna decyzja władz tenisa. "Celem jest ochrona zdrowia"
EUROSPORT
Kradzież telefonu w lokalu gastronomicznym w Sopocie
Poprosił o wrzątek, ukradł telefon, podziękował i wyszedł
Trójmiasto
Odpowie za próbę zabójstwa (zdj. ilustracyjne)
"Na miejscu zastali dwóch pokrwawionych mężczyzn"
WARSZAWA
Według właściciela jego pies lubi spać na śniegu
Jęk, pisk, brzdęk. "A źle im jest?"
Bartłomiej Plewnia
Były wiceminister aktywów państwowych, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego Artur Soboń
Członek zarządu NBP o konflikcie: fantastyczne historie
BIZNES
Siedziba TikToka w LA
170 milionów użytkowników, umowa w zawieszeniu. "Czekamy, co się wydarzy"
BIZNES
Nastolatek na hulajnodze potrącony przez samochód
15-latek na hulajnodze potrącony przez samochód
Trójmiasto
Premier Finlandii Petteri Orpo przed Szczytem Wschodniej Flanki w Helsinkach
"Przeniosą swoje siły zbrojne w pobliże naszej granicy"
Świat
imageTitle
"Zawodnicy przetrąceni". Boniek diagnozuje koszmar Legii
EUROSPORT
Jelenia Góra
16 psychologów oddelegowanych do pomocy po tragedii. Spotkania w szkołach i specjalne dyżury
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica