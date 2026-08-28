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Kraków

Zatrzymania po brutalnym pobiciu w Krakowie

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Jeden z zatrzymanych mężczyzn
Zatrzymanie 19-latka podejrzanego o udział w brutalnym pobiciu na osiedlu Willowym
Źródło wideo: KWP w Krakowie
Źródło zdj. gł.: MSWiA
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Wszystkie osoby biorące bezpośredni udział w brutalnym pobiciu na osiedlu Willowym w Nowej Hucie zostały zatrzymane. Jak poinformował w piątek minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, część z nich przebywała na terenie Słowacji.

Już pięć osób zostało łącznie zatrzymanych w śledztwie dotyczącym brutalnego pobicia 36-letniego Jakuba C., pseudonim Yankes, który po napaści w nocy z 20 na 21 sierpnia na osiedlu Willowym w Nowej Hucie zmarł w drodze do szpitala.

Brutalne pobicie zarejestrowała kamera monitoringu
Brutalne pobicie zarejestrowała kamera monitoringu
Źródło zdjęcia: Radio Kraków

Jak poinformował na platformie X minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, jedna z tych osób została zatrzymana przez małopolską policję w czwartek. Trzy kolejne zatrzymano w piątek na terenie Słowacji przez tamtejszych funkcjonariuszy.

Zatrzymany w czwartek mężczyzna usłyszał już zarzuty.

Jeden z zatrzymanych mężczyzn
Jeden z zatrzymanych mężczyzn
Źródło zdjęcia: MSWiA

Jak powiedziała tvn24.pl podinsp. Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji, zatrzymane zostały wszystkie osoby podejrzewane o bezpośredni udział w pobiciu Jakuba C.

Policja o szczegółach zatrzymań

Policja przekazała w komunikacie, że w czwartek wieczorem policjanci weszli siłowo do jednego z mieszkań w Nowej Hucie.

"Tam doszło do zatrzymania 19-latka, podejrzewanego o bezpośredni udział w zdarzeniu. Mężczyzna został dzisiaj do Prokuratury Rejonowej Kraków - Nowa Huta, gdzie usłyszał zarzuty. Dzięki bardzo dobrej współpracy z policją słowacką dzisiaj na terenie Słowacji trzy pozostałe osoby podejrzewane o udział w zdarzeniu zostały zatrzymane przez tamtejszych funkcjonariuszy" - przekazano.

Na Słowacji zatrzymane zostały dwie osoby dorosłe i jedna nieletnia.

- Jedna osoba [19-latek - red.] została przesłuchana i usłyszała zarzuty z artykułu 158 Kodeksu karnego w związku z artykułem 159 Kodeksu karnego, czyli pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Został skierowany do sądu wniosek o tymczasowy areszt - powiedział tvn24.pl prokurator Tomasz Waszczuk z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Jak wyjaśnił, wobec dwóch osób prokurator uzyskał postanowienia o tymczasowych aresztowaniach na okres 14 dni, a także Europejskie Nakazy Aresztowania (ENA).

- Działaniami prokuratury są na razie objęte trzy osoby dorosłe - powiedział Waszczuk.

Sędzia Maciej Czajka, rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie do spraw karnych, przekazał nam po godzinie 18, że do sądu wpłynął już wniosek o zastosowanie wobec 19-latka tymczasowego aresztu. Decyzja w tej sprawie ma zapaść jeszcze dziś.

Za pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi kara do ośmiu lat więzienia.

Małopolska policja opublikowała w mediach społecznościowych nagranie z siłowego wejścia do mieszkania, w którym znajdował się 19-latek.

Małopolska policja przypomniała, że 24 sierpnia policjanci zatrzymali 16-latka, który mógł mieć związek z pobiciem.

Został on doprowadzony do sądu rodzinnego, który 26 sierpnia wszczął postępowanie o czyn karalny i zwolnił go do domu. Następnie inny skład sędziowski zdecydował o natychmiastowym odwołaniu temu samemu nastolatkowi udzielonego urlopu w ośrodku wychowawczym i nakazał jego doprowadzenie do tej placówki.

Rozpracowała ich specgrupa

Wcześniej, 25 sierpnia, w związku ze zdarzeniem na osiedlu Willowym w strukturach małopolskiej policji powołano specgrupę złożoną z doświadczonych funkcjonariuszy wielu jednostek - w tym "łowców głów", Centralnego Biura Śledczego Policji i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Z kolei 24 sierpnia czynności od Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przejęła komenda wojewódzka "z uwagi na skomplikowanie sprawy oraz jej ciężar gatunkowy".

Wcześniej prokurator Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie informował tvn24.pl, że wykonana została już sekcja zwłok zmarłego 36-latka. Jej wstępne wyniki wskazały, że przyczyną śmierci mężczyzny nie były obrażenia, które mogłyby powstać wskutek pobicia. - Biegli nie byli w stanie na chwilę obecną wypowiedzieć się o przyczynie śmierci tego mężczyzny. Konieczne są dodatkowe badania toksykologiczne i histopatologiczne - podkreślił prokurator.

O brutalną napaść z użyciem niebezpiecznych narzędzi oskarża się pseudokibiców z Młodej Ferajny. To pseudokibice Wisły Kraków, którzy mają być następcami Sharksów, rozbitej już bojówki, której lider Paweł M. po aresztowaniu we wrześniu 2018 roku poszedł na współpracę z policją. Wirtualna Polska przypomina, że dwa lata temu na Placu Centralnym w centrum Nowej Huty członkowie Młodej Ferajny zawiesili transparent z postacią w barwach Hutnika zawieszoną na szubienicy. 36-letni Paweł C., pseudonim Yankes, był z kolei związany z kibicami Hutnika.

Tłem działalności Młodej Ferajny jest rozbicie grupy Wisła Sharks, a właściwie współpraca części jej byłych członków z policją. Kluczową częścią rozwoju Młodej Ferajny było wychodzenie na wolność skazanych kiboli Wisły, którzy udzielili młodemu pokoleniu pseudokibiców wsparcia.

O Młodej Ferajnie dało się po raz pierwszy usłyszeć wiosną 2018 roku, kiedy w sieci pojawiło się zdjęcie zamaskowanych kiboli z maczetami. "Miłosz był pierwszy, następni w kolejce, Młoda Ferajna odetnie wam ręce" - taki podpis zamieszczono pod fotografią. Parę miesięcy wcześniej 18-letni Miłosz został zamordowany przy ulicy Teligi w Krakowie.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
KrakówMałopolska
Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
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