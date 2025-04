"Zadał lekarzowi od kilkunastu do kilkudziesięciu ran". Funkcjonariusz Służby Więziennej z zarzutem

Prokuratura o dotychczasowych ustaleniach Źródło: TVN24

35-letni funkcjonariusz Służby Więziennej, zatrzymany po ataku na lekarza w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, usłyszał zarzuty. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo lekarza i usiłowanie uszkodzenia ciała pielęgniarki. Z trwającej sekcji zwłok wynika, że napastnik zadał lekarzowi od kilkunastu do kilkudziesięciu ran kłutych.

Kluczowe fakty: Do tragedii doszło we wtorek o 10.30. Jeden z pacjentów wszedł do gabinetu ortopedycznego i zaatakował lekarza.

Pacjent był niezadowolony z przeprowadzonego u niego zabiegu, wymachiwał dokumentacją.

Kilkakrotnie zadał ciosy nożem. Mimo szybkiej pomocy lekarza nie udało się uratować.

W środę usłyszał zarzuty. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Podejrzany został w środę po godz. 9 doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa. Jest też podejrzany o usiłowanie uszkodzenia ciała pielęgniarki.

- Przesłuchiwany w charakterze podejrzanego nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratorzy przygotowują wniosek o zastosowanie wobec niego najsurowszego ze środków zapobiegawczych, czyli tymczasowego aresztowania - przekazała Oliwia Bożek-Michalec, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Dodała, że podejrzany będzie poddany obserwacji przez lekarzy specjalistów, którzy ocenią, czy w momencie popełniania zbrodni był poczytalny.

- Już teraz z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że jednorazowe badanie będzie niewystarczające, stąd konieczna pewnie będzie obserwacja - zaznaczyła Bożek-Michalec.

Od kilkunastu do kilkudziesięciu ciosów

Przesłuchanie rozpoczęło się od z opóźnieniem, bo śledczy początkowo czekali na wstępną opinię z zakładu medycyny sądowej, w której przeprowadzono sekcję zmarłego lekarza.

Prokuratorzy przekazali, że specjaliści z zakresu medycyny sądowej ustalili, że 40-letni lekarz otrzymał od napastnika od kilkunastu do kilkudziesięciu ran kłutych w obrębie brzucha i klatki piersiowej. Ze względu na liczbę obrażeń, przedłużyła się środowa sekcja zwłok.

- Wiadomo, że przebieg zdarzenia był bardzo dynamiczny. Podejrzany wszedł we wtorek około godziny 10:30 do gabinetu, w którym ortopeda badał akurat pacjentkę. 35-latek wymachiwał dokumentacją medyczną. Wyrażał pretensję, nie był zadowolony z przeprowadzonego zabiegu w rejonie ramienia, ręki - opowiadała po doprowadzeniu do 35-latka do prokuratury Oliwia Bożek-Michalec, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

W pewnym momencie - jak relacjonowała rzeczniczka prokuratury - napastnik podszedł do 40-letniego lekarza i gwałtownie pchnął go nożem. - Ciosów było kilka w rejonie klatki piersiowej. Mężczyzna po ataku próbował uciec, ale dzięki pracownikom ochrony i pacjentom doszło do szybkiego ujęcia - przekazała Bożek-Michalec.

Zaznacza, że mężczyzna próbował też zaatakować nożem również pielęgniarkę, która chciała udzielić pomocy lekarzowi. - Na szczęście, ostatecznie nie doszło do tego ataku - dodała.

Oliwia Bożek-Michalec potwierdziła wcześniejsze doniesienia, że sprawę leczenia podejrzanego badał wcześniej Rzecznik Praw Pacjenta, który nie stwierdził, że doszło do jakiegokolwiek błędu po stronie lekarza.

Śledztwo w sprawie zabójstwa prowadzi Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze. Przesłuchano już wszystkie osoby, które były na miejscu zdarzenia - między innymi pacjentkę, która przebywała w gabinecie w momencie ataku, znajdującą się w pobliżu pielęgniarkę i osoby, które przebywały w poczekalni.

Podejrzanemu grozi dożywocie.

Bez żadnego ostrzeżenia

- Napastnik to mieszkaniec powiatu jędrzejowskiego - przekazał komisarz Piotr Szpiech, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

- Lekarz został zaatakowany ostrym narzędziem w brzuch. Atak był niespodziewany. Napastnik nie czekał w poczekalni. Wszedł bezpośrednio do gabinetu lekarza i zaatakował - powiedziała Maria Włodkowska, rzeczniczka prasowa Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Marcin Jędrychowski podczas briefingu prasowego, zorganizowanego przed budynkiem szpitala tuż po zdarzeniu, ze łzami w oczach poinformował o śmierci ponad 40-letniego ortopedy, wieloletniego pracownika szpitala. Dyrektor podkreślił, że poległ jeden z lekarzy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Jak dodał, medyk został zaatakowany przez pacjenta bez żadnego ostrzeżenia.

Bodnar: zatrzymany to funkcjonariusz Służby Więziennej

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar przekazał, że zatrzymany to funkcjonariusz Służby Więziennej. Powiedział, że będzie wnioskować do premiera o odwołanie szefa tej formacji.

Wiceminister Maria Ejchart przekazała, że mężczyzna był funkcjonariuszem Służby Więziennej od pięciu lat, od 2020 roku. Początkowo pełnił służbę w zakładzie karnym we Wronkach w Wielkopolsce, a w ostatnim czasie - przez blisko 1,5 roku - w areszcie śledczym w Katowicach.

- Służba otrzymywała sygnały o zachowaniach tego funkcjonariusza, które powinny były wzbudzić niepokój - dodała. Przekazała też, że wspólnie z Adamem Bodnarem przejrzała dokumentację funkcjonariusza.

Zapowiedziała też, że zostanie powołany zespół, który zbada to, w jaki sposób funkcjonariusze są dopuszczeni do służby. - Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli przedstawić wnioski, które będą nas prowadziły do tego, w jaki sposób uzdrowić system dopuszczenia funkcjonariuszy do służby - powiedziała.

