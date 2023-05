Kraków. Porzucane na chodnikach, zrzucane z mostu do Wisły. Problemem zajmie się patrol, opłacany z kar

Mimo że miejskie służby zabierają z przestrzeni publicznej dziesiątki, a nawet setki hulajnóg, nie rozwiązuje to problemu. - Te hulajnogi są dosłownie wszędzie (...). Ostatnio mamy informacje o tym, że sygnał części hulajnóg kończy się gdzieś w okolicach Wisły, najczęściej są to Bulwary Wiślane, mosty. Wygląda na to, że te hulajnogi są po prostu wrzucane do Wisły, a część jest nawet zrzucana z mostu - mówi w rozmowie z reporterem TVN24 Mateuszem Półchłopkiem rzecznik prasowy Urzędu Miasta Krakowa, Dariusz Nowak.