Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Słup na środku chodnika, a obok samochody. "Wózek może się wywrócić"

Słup na środku chodnika utrudnia poruszanie się osobom na wózkach
Chodnik w Krakowie
Źródło: Lilla/Kontakt24
Stoi tam "od zawsze" i zagradza przejście osobom z niepełnosprawnościami oraz rodzicom z małymi dziećmi. Słup na środku chodnika wzdłuż ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej w Krakowie zagraża bezpieczeństwu osób na wózkach - alarmuje jedna z mieszkanek, która o sprawie opowiedziała dziennikarzom Kontaktu24. - Nie zostawię tak tej sprawy - zapewnia nas Bogdan Dąsal, pełnomocnik prezydenta miasta do spraw osób z niepełnosprawnościami.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Syn pani Lili, mieszkanki Prądnika Białego w Krakowie, jest osobą z niepełnosprawnością ruchu. Porusza się on na wózku. By dostać się między innymi na pobliski przystanek tramwajowy, musi on pokonać fragment chodnika wzdłuż ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej. Problem w tym, że w pewnym miejscu natrafia na słup dzielący chodnik na dwie niemal równe części. Obie zbyt wąskie, by w pełni bezpiecznie i komfortowo przejechać wózkiem.

Orzekają o niepełnosprawności. Ale toaletę mają tylko dla pełnosprawnych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Orzekają o niepełnosprawności. Ale toaletę mają tylko dla pełnosprawnych

Bartłomiej Plewnia

"Syn nie może bezpiecznie ominąć słupa"

Problem obrazuje nagranie, które pani Lila wysłała na Kontakt24. Widać na nim, jak jej syn z trudem przeciska się między masywnym słupem podtrzymującym linię energetyczną a ogrodzeniem osiedla. Od strony ulicy wózek w ogóle by się nie zmieścił.

Słup na środku chodnika utrudnia poruszanie się osobom na wózkach
Słup na środku chodnika utrudnia poruszanie się osobom na wózkach
Źródło: Lilla/Kontakt24

- Mieszkam tutaj ponad 20 lat i ten słup na środku chodnika jest od zawsze, chodnik był remontowany, była kładziona nowa kostka, ale sam słup nie był ruszany. Lokalnie wcześniej podnoszono ten problem, ale nic się nie udało zrobić. Jak widać syn nie może bezpiecznie ominąć słupa, gdyż z prawej strony jest ulica i wózek może się wywrócić - zrelacjonowała pani Lila.

Kobieta podkreśliła w rozmowie z dziennikarzami Kontaktu24, że według relacji innych mieszkańców osiedla problem miał być zgłaszany wielokrotnie. - Natomiast gdybym miała zgłaszać każdą taką przeszkodę u mnie w mieście, to nie starczyłoby czasu, bo jest tego bardzo dużo - skomentowała.

Pełnomocnik prezydenta: nie zostawię tak tej sprawy

Nagranie, które otrzymaliśmy, widział już między innymi Bogdan Dąsal, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. osób z niepełnosprawnościami. - W żadnym wypadku tej sprawy tak nie zostawię - zapewnił urzędnik w rozmowie z tvn24.pl.

Urzędnik poinformował nas, że o sprawie dowiedział się na początku grudnia i zwrócił się z nią do Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

- Mamy w ustawie o drogach publicznych przepisy, które mówią o tym, jaka powinna być odległość słupów umieszczanych na chodnikach od krawędzi jezdni. Nie byłoby problemu, gdyby została zachowana minimalna szerokość chodnika, czyli jeden metr i osiemdziesiąt centymetrów. Z tego filmiku wynika, że szerokość tego chodnika jest znacznie mniejsza. Sytuacja nie jest jednak patowa, bo z drugiej strony ulicy też jest chodnik i tam nie ma takiego słupa - zwrócił uwagę Dąsal. Zapewnił jednocześnie, że urzędnicy będą szukać rozwiązania, które poprawi sytuację.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ktoś ma tu nierówno pod... nogami. Kuriozalny remont schodów w centrum Poznania

Ktoś ma tu nierówno pod... nogami. Kuriozalny remont schodów w centrum Poznania

Poznań
Znana bajka w wyjątkowej odsłonie. "Zostali zauważeni i docenieni. To ich bardzo buduje"

Znana bajka w wyjątkowej odsłonie. "Zostali zauważeni i docenieni. To ich bardzo buduje"

Tomasz-Marcin Wrona

Urzędnicy "rozpoczęli rozmowy"

Z informacji przekazanych nam przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa wynika, że słup został w tym miejscu ustawiony prawdopodobnie w latach 80. ubiegłego wieku - możliwe, że stał tam jeszcze przed powstaniem chodnika. Należy on do firmy telekomunikacyjnej.

"W 2019 roku podczas prac związanych z odwodnieniem ulicy na chodniku została wymieniona nawierzchnia w ramach odtworzenia. Był to remont a nie przebudowa i w związku z tym nie można było przestawić słupa, do tego miasto nie jest jego właścicielem" - podkreślił w odpowiedzi na nasze pytania rzecznik ZDMK Krzysztof Wojdowski. Dodał, że skoro to własność prywatna, to urzędnicy nie mogą tej przeszkody "po prostu przestawić".

Jak podkreślił urzędnik, zarząd otrzymał zgłoszenia dotyczące słupa na ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej pod koniec października bieżącego roku.

"Rozpoczęliśmy rozmowy z właścicielem dotyczące rozwiązania ustawienia w/w słupa" - zaznaczył Wojdowski i dodał, że ma nadzieję, że w porozumieniu z nim uda się tę sprawę możliwie szybko załatwić

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Szerokie schody, winda, taras. Tak ma wyglądać "przedłużenie" kładki nad Wisłą

Szerokie schody, winda, taras. Tak ma wyglądać "przedłużenie" kładki nad Wisłą

WARSZAWA
Piesi "polubili" nową "zebrę". Będzie więcej pasów w centrum

Piesi "polubili" nową "zebrę". Będzie więcej pasów w centrum

WARSZAWA

Według Bogdana Wąsala możliwe jest nie tylko przestawienie słupa, ale też poszerzenie chodnika. Jednak nie na całej szerokości, a tylko przy kłopotliwym słupie.

- Mój wstępny pomysł jest taki, by obok słupa, na niewielkim pasie zieleni przylegającym do ogrodzenia, poszerzyć chodnik o kilkadziesiąt centymetrów. Chodzi o to, by zrobić tam taką zatoczkę, z której mogłyby korzystać i osoby poruszające się na wózkach, i matki z małymi dziećmi. To najprostsze rozwiązanie, który wchodzi w rachubę - powiedział nam Bogdan Dąsal. Pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. osób z niepełnosprawnościami podkreślił jednak, że to tylko jedno z wielu możliwych rozwiązań i na razie nie wiadomo, które zostanie zrealizowane.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Bartłomiej Plewnia

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Lilla/Kontakt24

Udostępnij:
TAGI:
KrakówSamorządOsoby z niepełnosprawnościami
Czytaj także:
Pościg miał miejsce na drodze ekspresowej S7
Trzy promile i ucieczka ekspresówką. Policja pokazała nagranie
Kielce
shutterstock_2637727779
Miliardy od giganta. "Największa inwestycja w Azji"
BIZNES
imageTitle
Ukraina krytykuje neutralność rosyjskich łyżwiarzy. Domaga się reakcji MKOl
EUROSPORT
Arabia
Pustynny kraj nawiedziły ulewy
METEO
shutterstock_1524564836
Dodatkowe pasy na autostradzie. Lawina ofert
BIZNES
Wołodymyr Zełenski
"Jesteśmy gotowi". Zełenski o elementach planu pokojowego
Znaleźli 130 kilogramów mięsa
130 kilogramów mięsa w potoku. Sprawca ukarany
Kraków
Służby przed więzieniem w Machala w Ekwadorze
Kilkanaście ciał znaleziono w więzieniu. Sprawę bada policja
Karol Nawrocki na rozpoczęciu roku szkolnego
Nawrocki kontra Nowacka. Co się stanie, gdy prezydent zawetuje reformę edukacji?
Justyna Suchecka
Wypadek w miejscowości Kożuszki-Parcel
Zderzenie i dachowanie. Trzy osoby w szpitalu
WARSZAWA
Putin, Witkoff
Europa u progu kluczowej decyzji. "Realne źródło finansowania działań Ukrainy"
BIZNES
an-22
Wojskowy samolot rozbił się w Rosji. Załoga zginęła
Butelki amerykańskiej whiskey zdjęte z półek w sklepie w Toronto, marzec 2025 r.
Wycofali ze sklepów alkohol z USA. Pierwsze pomysły, co z nim zrobić
BIZNES
Autobus został zatrzymany do kontroli w Łęgu w gminie Połaniec
Szkolny autobus nie przeszedł badań, a kierowca alkotestu
Kielce
Donald Trump
Trump o dalszych krokach w sprawie Wenezueli: nie chcę tego wykluczać
Polska Fundacja Narodowa
"Prywatny folwark" PiS. "Garściami wyciągali miliony złotych"
Polska
Robotnicy instalują bariery przeciwpowodziowe wzdłuż wybrzeża
Bram uderzył. Brak prądu, odwołane loty
METEO
imageTitle
Policja otrzymała zgłoszenie. Autorzy rasistowskich komentarzy muszą mieć się na baczności
EUROSPORT
W Londynie odbyły się rozmowy na temat negocjacji pokojowych w Ukrainie
Kanclerz Niemiec odpowiada USA. "Poradzilibyśmy sobie sami"
shutterstock_2514190811 Close up, bizneswoman korzystająca ze smartfona podczas pracy na laptopie w biurze. Bizneswoman w biznesie siedząca przy stole za pomocą smartfona, surfująca po Internecie
"Nowy sposób działania" oszustów. Wielki bank ostrzega
BIZNES
Bruksela
Tylko jeden Polak w rankingu "najbardziej wpływowych osób w Europie"
Henryk Kania
List żelazny dla znanego polskiego biznesmena. Musi zapłacić fortunę
BIZNES
Potrącenie pieszego w Alejach Jerozolimskich
Nie żyje pieszy potrącony przez tramwaj w Alejach Jerozolimskich
WARSZAWA
Zima, pogoda, śnieg
Prognoza długoterminowa. Te miesiące mogą być inne niż zwykle
METEO
imageTitle
Dotkliwa porażka. Polacy nie pojadą na igrzyska
EUROSPORT
Posiedzenie rządu
Rząd nie składa broni. "Projekt jest ważny i pilny"
BIZNES
Auto wjechało pod pociąg
Wjechał na czerwonym świetle i zderzył się z pociągiem
Wrocław
imageTitle
Polka w igrzyskach na dopingu? Jest na liście zgłoszeń
EUROSPORT
Thomas Rose
"Wiem, że to może być szokujące". Nowy ambasador USA o Polsce
Polska
shutterstock_2645822305
"Ktoś w końcu poruszył tę kwestię!". Fala komentarzy po głośnym wpisie Agaty Młynarskiej
Zdrowie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica