Kraków

W schroniskach szykują się na silne mrozy, proszą o pomoc. Szukają tymczasowych opiekunów

W Białymstoku schronisko chce wspierać finansowo adoptujących starsze psy
Przed nadejściem największych mrozów psy ze schroniska w Oławie trafiły do adopcji i domów tymczasowych
Źródło: Stowarzyszenie Wolontariuszy Przystanek Przytulisko Oława
Krakowskie schronisko szuka domów tymczasowych dla kilkudziesięciu psów mieszkających w zewnętrznych boksach. Chodzi o przygarnięcie zwierząt na czas największych mrozów. Podobne akcje organizują schroniska w innych miastach.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie szuka około 30 domów tymczasowych na minimum dwa tygodnie. Chodzi o zwierzęta, które na co dzień żyją w zewnętrznych boksach i w czasie prognozowanych mrozów nie zmieszczą się w zamkniętym pawilonie.

"Prosimy o zgłaszanie się osób mieszkających w Krakowie, które mają możliwość przygarnięcia zwierzęcia na minimum dwa tygodnie. Nie ukrywamy, że zależy nam, aby opiekun miał doświadczenie z psami" - podało schronisko prowadzone przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Wcześniej placówka zaapelowało o pomoc w zorganizowaniu mat grzewczych.

Akcja wydawania zwierząt na tymczasowy pobyt będzie prowadzona w sobotę (10 stycznia) od godziny 10.

Mróz mocno trzyma. Kiedy napływ "południowego ciepła"?
Mróz mocno trzyma. Kiedy napływ "południowego ciepła"?

Apele z całej Polski

Obecnie schronisko zamieszkuje blisko 500 zwierząt. Podobne akcje zdarzały się w również w poprzednich latach; na początku 2024 r. do adopcji tymczasowej wydano ponad 120 psów, część z nich została u opiekunów na stałe.

Akcja schroniska zakończona sukcesem. Kilkadziesiąt psów zaadoptowanych na stałe
Akcja schroniska zakończona sukcesem. Kilkadziesiąt psów zaadoptowanych na stałe

Domów tymczasowych dla pupili szukają też między innymi schroniska w Białej Podlaskiej, Świdnicy, Oławie i Miedarach. Z kolei schronisko w Łodzi szuka osób, które będą wyprowadzać psy na spacer i w ten sposób zapewniać im ruch i socjalizację.

Psy ze schronisk czekają na pomoc (zdjęcie ilustracyjne)
Psy ze schronisk czekają na pomoc (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: TVN24

"Zimą psy przebywające w schroniskach szczególnie dotkliwie odczuwają brak ruchu i kontaktu z człowiekiem. Krótsze dni, niskie temperatury i ograniczona liczba spacerów sprawiają, że ten okres bywa dla nich trudny i monotonny. W odpowiedzi na te potrzeby Schronisko dla Zwierząt w Łodzi startuje z nową, wyjątkową inicjatywą pod hasłem #ROZGRZEJsŁODZIAKA" - czytamy we wpisie schroniska.

W czwartek w Małopolsce spadł śnieg, termometry wskazywały od minus 6 do minus 4 stopni, a w nocy zapanowały temperatury od minus 13 na południowym zachodzie województwa do minus 9 na północnym wschodzie. Według IMGW mróz będzie się utrzymywał w kolejnych dniach. 

"To już nie zima, to czas przetrwania". Schroniska proszą o pomoc

"To już nie zima, to czas przetrwania". Schroniska proszą o pomoc

Wrocław
Suczka zostawiona w śniegu przy torach nie żyje. Radna wyznaczyła nagrodę

Suczka zostawiona w śniegu przy torach nie żyje. Radna wyznaczyła nagrodę

Olsztyn
Autorka/Autor: wini/ tam

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

zwierzętaPsyKraków
