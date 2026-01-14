Sąd rozpatrzył skargi na Strefę Czystego Transportu w Krakowie

Nowe zasady wjazdu do Krakowa. Strefa Czystego Transportu obejmie 60 proc. miasta Źródło: PiŚ

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie częściowo uwzględnił skargę wojewody małopolskiego i stwierdził nieważność poszczególnych zapisów o Strefie Czystego Transportu (SCT). Wyrok jest nieprawomocny.

Pozostałe skargi odrzucone

Skargi na uchwałę radnych oprócz wojewody małopolskiego złożyli także: gmina Skawina i dwie osoby prywatne, w tym poseł Andrzej Adamczyk i radny miejski z Wieliczki Bartłomiej Krzych. Te skargi sąd odrzucił.

Protest przeciwko SCT przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie Źródło: PAP/Łukasz Gągulski

W skardze wojewoda małopolski jako organ nadzoru podniósł kilka zarzutów, przede wszystkim naruszenie zasady równości i proporcjonalności wobec prawa. Jego zastrzeżenia wzbudził m.in. mechanizm wprowadzający opłaty za wjazd do strefy dla właścicieli starych samochodów spoza Krakowa, podczas gdy mieszkańcy miasta posiadający takie same pojazdy zostali z tych kosztów zwolnieni. Zakwestionował także obszar obowiązywania SCT (ok. 61 proc. powierzchni gminy) oraz zapisy dotyczące sposobu organizacji ruchu drogowego w strefie, uznając, że są zbyt ogólnikowe.

Pełnomocnicy gminy Kraków zaznaczyli, że wprowadzając SCT, miasto wypełnia swoje zadanie, jakim jest dbanie o interes mieszkańców.

Przed środową rozprawą przed budynkiem sądu przeciwnicy strefy rozstawili banery: "Strefa do likwidacji, radni do wymiany", "Nie oddamy Krakowa", "Ręce precz od naszych aut".

Protest przeciwko SCT przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie Źródło: PAP/Łukasz Gągulski

Władze Krakowa zapowiedziały, że odniosą się do rozstrzygnięcia WSA jeszcze w środę. Prezydent miasta Aleksander Miszalski napisał w mediach społecznościowych, że "Wojewódzki Sąd Administracyjny stanął po stronie zdrowia i życia mieszkańców Krakowa oraz osób przyjeżdżających do naszego miasta".

"Dziękujemy. Szerszy komentarz wkrótce na konferencji prasowej" - zapowiedział Miszalski.

Tak skargę uzasadniał wojewoda

Wątpliwości - jak wyjaśniał w lipcu 2025 roku wojewoda - budzi przede wszystkim kwestia równości wobec prawa osób poruszających się pojazdami w obrębie strefy. Chodzi m.in. o wprowadzenie opłat za wjazd do strefy dla właścicieli starych samochodów spoza Krakowa i zwolnienie z takich opłat właścicieli starych samochodów z Krakowa.

Były minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie Źródło: PAP/Łukasz Gągulski

Według prawników urzędu wojewódzkiego w uzasadnieniu do uchwały zabrakło argumentów na to, dlaczego tak duży obszar (ok. 61 proc. powierzchni według danych urzędu wojewódzkiego) miasta jest objęty strefą. Urzędnicy miejscy - zdaniem wojewody - przygotowując uchwałę, odwołali się zaś do dokumentów, które nie są spójne, jeżeli chodzi o stan jakości powietrza.

Władze Krakowa: chodzi o zdrowie mieszkańców

Rani Krakowa większością głosów Koalicji Obywatelskiej w czerwcu 2025 przyjęli uchwałę o SCT. Strefa zaczęła obowiązywać 1 stycznia na większości terytorium Krakowa. Bezpłatnie mogą do niej wjechać samochody spełniające normy emisji spalin określone w uchwale. W przypadku aut benzynowych i LPG jest to co najmniej Euro 4 lub produkcja w co najmniej 2005 r., a w przypadku diesli - co najmniej Euro 6 (auta osobowe i ciężarowe) lub produkcja nie wcześniej niż w 2014 r. (osobowe) lub 2012 r. (ciężarowe).

Władze Krakowa uzasadniły wprowadzenie strefy chęcią poprawy jakości powietrza, a dzięki temu - zdrowia mieszkańców. Powoływały się również na nowelizację ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, zgodnie z którą miasta ponad 100-tysięczne z przekroczonym poziomem dwutlenku azotu w powietrzu są zobowiązane do wprowadzenia SCT.

Przyjęte przez miasto rozwiązanie wzbudziło duże emocje. Tylko w ciągu kilku pierwszych dni stycznia urzędnicy odnotowali około 20 zniszczonych lub skradzionych znaków informujących o nowych zasadach. Przed Zarządem Dróg Miasta Krakowa w ostatni weekend został zorganizowany protest, w którym oprócz grupy mieszkańców brały udział też prawicowe środowiska związane z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna, Ruchem Obrony Granic Roberta Bąkiewicza, a także mieszkańcy podkrakowskich miejscowości, w tym burmistrz Proszowic.

Protest przeciwko SCT w Krakowie Protest przeciwko Strefie Czystego Transportu przed siedzibą Zarządu Dróg Miasta Krakowa Źródło: TVN24 Protest przeciwko Strefie Czystego Transportu przed siedzibą Zarządu Dróg Miasta Krakowa Źródło: TVN24 Protest przeciwko Strefie Czystego Transportu przed siedzibą Zarządu Dróg Miasta Krakowa Źródło: TVN24

Poprzednią uchwałę unieważnił sąd

Również poprzednia uchwała o SCT, przyjęta przez RMK w 2022 r., została zaskarżona, m.in. przez ówczesnego wojewodę Łukasza Kmitę (PiS), do WSA, który stwierdził jej nieważność. Od tej decyzji odwołała się m.in. Fundacja Frank Bold. W listopadzie 2025 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) przychylił się do skargi kasacyjnej fundacji i przekazał sprawę do WSA do ponownego rozpatrzenia.

WSA nie wyznaczył jeszcze terminu posiedzenia, na którym rozpatrzy ponownie sprawę z uwzględnieniem uwag NSA.

Zdaniem dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Mirosława Chrapusty sąd może uznać, że jeżeli nowa, obowiązująca uchwała (przyjęta w czerwcu 2025 r.) jest już w obrocie prawnym, to poczeka z ponownym rozpatrzeniem skargi na starą uchwałę do czasu rozstrzygnięcia w sprawie obowiązującej uchwały. - To jest kwestia ocenna - powiedział PAP Chrapusta i podkreślił, że NSA jednak nie stwierdził, że skarga wojewody na pierwszą uchwałę (tę z 2022 r.) jest niezasadna.

Uchwała z 2022 r. zakładała inne zasady SCT niż obecna. SCT miała obowiązywać na terenie całego miasta i wjechać do niej nie mogły samochody osobowe i ciężarowe zarejestrowane po 1 marca 2023 r., które nie spełniały normy co najmniej Euro 3 w przypadku aut benzynowych i LPG, a w przypadku diesli normy co najmniej Euro 5. Miała wejść w życie 1 lipca 2025 r.

