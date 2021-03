Podwoją liczbę łóżek w szpitalu tymczasowym. "Jesteśmy na poziomie listopadowej fali"

Dodatkowo rzeczniczka placówki poinformowała, że w ostatnich tygodniach poziom zużycia tlenu zwiększył się ponad dwukrotnie. Świadczy to o tym, że do szpitala trafiają pacjenci w coraz gorszym stanie. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy w piątek zdjęcie kolejki karetek, czekających pod lecznicą.

Zwiększą liczbę łóżek i personelu

Zwiększona będzie też liczba personelu. W piątek urząd wojewódzki wydał delegacje do pracy w Expo dla ok. 100 lekarzy, zatrudnionych na co dzień w innych szpitalach. Gdy oddelegowana osoba nie będzie mogła zgłosić się do pracy w szpitalu tymczasowym, to dyrekcja danego szpitala będzie musiała wytypować innego pracownika. Urząd ma też deklarację ze strony m.in. Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, że będzie gotowe uruchomić dodatkowe dwie karetki na 24 godziny i dodatkowe dwie na 12 godzin.