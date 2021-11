"Matka Boska w stroju krakowskim" Stanisława Wyspiańskiego przemalowana. Teraz wzbudza kontrowersje

"Nic złego się nie stało"

Zdaniem wiceprzewodniczącego SKOZK profesora Bogusława Krasnowolskiego "nic złego się nie stało", a problem konserwatorski był "niemożliwy do rozstrzygnięcia". - Autentycznego Wyspiańskiego jest w tym wszystkim, co kot napłakał albo i nic. Natomiast pozostaje kwestia, jak ustosunkować się do kolejnych restauracji i konserwacji. Uważam, że zespół konserwatorów podszedł do tego bardzo rzetelnie - ocenił. Dodał, że prowadzący prace zgromadzili wszelkie dostępne materiały od początku XX wieku do końca lat 80.