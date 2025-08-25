Nożownik zaatakował taksówkarza. Wiadomo, czego dotyczyła sprzeczka

"Policja podaje bardzo mało informacji na temat poszukiwanego mężczyzny" Źródło: TVN24

Jak przekazała policjantka, napadnięty taksówkarz - 41-letni obywatel Uzbekistanu - został w niedzielę przesłuchany przez śledczych.

- Potwierdza nam się wersja, że napastnik i ofiara nie znali się wcześniej. Był to przypadkowy pasażer, a kurs zamówiony był przez aplikację. W czasie kursu pasażer chciał zmienić trasę, wywiązała się sprzeczka między nimi i taksówkarz został ugodzony nożem - relacjonowała rzecznik.

Według niej, na podstawie zeznania pokrzywdzonego, policja wykluczyła tło rasistowskie napaści lub porachunków przestępczych.

Ranny taksówkarz przeszedł operację

Zgodnie z informacjami policji, w piątek około godz. 17 w pobliżu Tauron Areny Kraków zatrzymała się taksówka, z której wybiegło dwóch mężczyzn - kierowca i pasażer. Taksówkarz, który miał rany cięte szyi, przedramienia i ręki, zemdlał. Trafił do jednego z krakowskich szpitali.

Ranny taksówkarz to 41-letni obywatel Uzbekistanu. Przeszedł operację, jego stan jest stabilny, niezagrażający życiu.

W sobotę policja ustaliła tożsamość nożownika. Jego poszukiwania nadal trwają. - Ze względu na dobro sprawy nie udzielamy więcej informacji o poszukiwanym - powiedziała Cisło. Dodała też, że śledczy zabezpieczyli wiele dowodów, w tym samochód.