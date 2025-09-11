Papierosy warte miliony. Rozbili grupę przemytników

Skarb Państwa mógł stracić nawet 370 mln zł z tytułu niezapłaconych podatków akcyzowych i VAT Źródło: cbsp.policja.pl

Jak poinformowało CBŚP w komunikacie, działania nadzorowane przez Małopolski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej zostały przeprowadzone na początku września. W akcji uczestniczyli także funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu oraz Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie.

W ich trakcie zatrzymano sześć osób, obywateli Polski oraz Armenii. Postawiono im zarzuty kierowania i udziału w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przemytami na masową skalę papierosów z Ukrainy i Białorusi do Polski oraz Irlandii.

W trakcie działań zatrzymano sześć osób

Najpierw przemycali do Polski, potem do Irlandii

Śledczy ustalili, że grupa działała w sposób zhierarchizowany – od organizatorów i koordynatorów, po osoby odpowiedzialne za transport oraz dystrybucję nielegalnego towaru. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że przestępcy przemycili do Polski, a następnie do Irlandii 30 transportów papierosów, w sumie 260 milionów sztuk wyprodukowanych nielegalnie na terenie Ukrainy i Białorusi.

Według szacunków śledczych tylko w ostatnich latach Skarb Państwa mógł stracić nawet 370 mln zł z tytułu niezapłaconych podatków akcyzowych i VAT.

W trakcie prowadzonych działań ujawniono mienie podejrzanych warte kilkanaście milionów złotych obejmujące gotówkę, luksusowe samochody oraz nieruchomości. Jak zapowiedziano, zostanie ono zabezpieczone na poczet przepadku na rzecz Skarbu Państwa.

Sąd, uwzględniając wniosek prokuratora, zastosował tymczasowe aresztowanie wobec czterech podejrzanych. Śledczy ocenili, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczyli kolejnych zatrzymań.

Całość śledztwa była koordynowana z Europolem i jego komórką SOC AP Smoke, a także z irlandzką Służbą Celno-Podatkową Revenue i przedstawicielem brytyjskiej HM Revenue & Customs z Ambasady Zjednoczonego Królestwa w Warszawie.