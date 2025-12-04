"Koleżanka powiedziała: jak nie Stwosz to kto?"

Według naukowców autorem rzeźby jest Wit Stwosz Źródło: Uniwersytet Jagielloński

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Półmetrowy krucyfiks został odnaleziony przez dr hab. Dobrosławę Horzelę i prof. Marka Walczaka z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w opactwie cystersów w krakowskiej Mogile.

Odnalezienie rzeźby nie wymagało zejścia do podziemnego skarbca ani przetrząśnięcia tajnych skrytek poprzednich opatów. Stała na widoku.

- Była eksponowana na szafie zakrystyjnej na tle okna, które ma ciężką okiennicę, cały czas było otwarte. Rzeźba przez większość czasu była więc widoczna pod światło. Trafiłem na nią przez przypadek. Wszedłem do zakrystii, zwróciła moją uwagę, stwierdziłem, że jest średniowieczna, a jak jest średniowieczna to trzeba się przyjrzeć. Ma taką klasę, taką jakość artystyczną, że to od razu uderza - wspomina w rozmowie z tvn24.pl prof. Walczak.