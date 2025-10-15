Przybywa chorych na krztusiec, bezpłatne szczepienia w Krakowie

35 razy więcej przypadków krztuśca w rok. O niektórych chorobach już zapomnieliśmy, a teraz wracają Źródło: Marta Balukiewicz/Fakty TVN

Poprosiliśmy krakowską Stację Sanitarno-Epidemiologiczną o dane z bieżącego i minionych lat. Wynika z nich, że w tym roku w okresie od 1 stycznia do 30 września na krztusiec zachorowało 888 krakowian. W zeszłym roku było to 2107 przypadków. W 2023 i 2022 roku było to odpowiednio 43 i 17.

Podczas posiedzenia 8 października radni miasta Krakowa przyjęli program polityki zdrowotnej, dotyczący szczepień przeciwko krztuścowi w Małopolsce na lata 2025-2030. W tym roku na bezpłatne szczepienie może liczyć blisko 400 mieszkańców, którzy nie są obecnie objęci obowiązkowymi, bezpłatnymi szczepieniami w ramach kalendarza szczepień.

Budżet projektu na rok 2025 wynosi 71 342 zł, z czego 30 000 zł pochodzi z kasy miasta, a 41 342 zł z budżetu województwa.

Bezpłatne szczepienia

W Polsce szczepienia na krztusiec są obowiązkowe dla dzieci. Podstawowe szczepienie jest podzielone na cztery dawki. Podaje się je w drugim, czwartym, piątym lub szóstym oraz między 16. a 18. rokiem życia. Następnie dziecko otrzymuje dawki przypominające w szóstym i 14. roku życia.

Dodatkowo, bezpłatne szczepienia przysługują kobietom w ciąży między 27. a 36. tygodniem. Szczepienie ciężarnych zapewnia noworodkom ochronę od pierwszych dni życia. Od 15 października 2024 r. koszty tych szczepień pokrywa Minister Zdrowia.

Szczepienia przeciw krztuścowi są również refundowane dla osób: po 60. roku życia to 50 proc., od 65+ już 100 proc.

Pozostałym osobom odpłatne szczepienia przypominające są zalecane co 10 lat.

Jak wygląda krztusiec?

Krztusiec to wysoce zakaźna choroba bakteryjna, nazywana też kokluszem lub czarnym kaszlem. Wywołuje ją pałeczka Bordetella pertussis.

Objawy krztuśca to przede wszystkim duszący, napadowy kaszel, któremu towarzyszy odpluwanie wydzieliny, a także wymioty. U dzieci choroba może powodować groźne powikłania, takie jak: ropne zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego, trwałe uszkodzenia mózgu czy znaczny spadek masy ciała.

W ciężkim przebiegu krztuśca konieczna jest często mechaniczna wentylacja.

Krztusiec w Polsce, stan do 15.03.2024 Źródło: PAP/Maciej Zieliński , Adam Ziemienowicz

