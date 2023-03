Szedł przez Krowodrzę i Bronowice i przebijał opony. Policja publikuje film

czytaj dalej

W tej chwili mamy sytuację, że pan premier mówi, że udrożni jakieś kanały i eksport. Pierwsze co się robi, jak zaleje panu dom, to pan nie bierze ścierki i nie wylewa pan wody, tylko zakręca rurę. Nie ma innego sposobu. Trzeba zamknąć wwóz zboża- ocenił na antenie TVN24 Marek Sawicki były minister rolnictwa, z PSL. Odniósł się do rozmów w ministerstwie z rolnikami. - To jest porozumienie bez porozumienia - stwierdził.