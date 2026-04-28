Kraków

Oddali hołd Sprawiedliwym. Koncert w synagodze Tempel

W Krakowie odbył się koncert "Sprawiedliwi-Uratowanym"
Koncert w hołdzie Sprawiedliwych wśród Narodów Świata
Źródło: TVN24
W Krakowie odbył się koncert "Sprawiedliwi-Uratowanym". Wydarzenie poświęcone Polakom ratującym Żydów podczas Holokaustu uświetniła obecność Janiny Rościszewskiej-Krawczyk, jednej z trzech ostatnich żyjących w Krakowie Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

W niedzielę w synagodze Tempel w Krakowie odbył się koncert "Sprawiedliwi-Uratowanym" poświęcony ludziom, którzy w czasie wojny i okupacji ratowali Żydów z Holokaustu.

Organizator koncertu Jakub Rympel z Żydowskiej Inicjatywy dla Sprawiedliwych przypomniał, że 30 lat temu aktor, reżyser i pedagog Aleksander Bardini zorganizował podobny koncert. - My kontynuujemy tę tradycję - podkreślił. - Jest to jeden z ostatnich, jeśli nie ostatni, koncert z udziałem Sprawiedliwych - dodał.

Klatka kluczowa-392902
Rympel: kontynuujemy tradycję zapoczątkowaną przez Aleksandra Bardiniego
W wydarzeniu wzięła udział między innymi jedna z trzech ostatnich żyjących w Krakowie Sprawiedliwych wśród Narodów Świata - Janina Rościszewska-Krawczyk. - Bohaterami byli moi rodzice, bo to oni wzięli na siebie całą odpowiedzialność, ryzyko, a ja smarkata robiłam to, co posłuszna smarkata robi - powiedziała po koncercie.

- Miałam zlecenie, żeby opiekować się osieroconym małym chłopczykiem, który tak się przyzwyczaił do tego, że mówimy do rodziców "mamo", "tato", że też tak mówił i traktował mnie jak siostrę - wspomniała Rościszewska-Krawczyk.

Klatka kluczowa-392914
"Miałam zlecenie, żeby opiekować się osieroconym małym chłopczykiem"
Przybyli mogli usłyszeć najbardziej znane żydowskie pieśni w wykonaniu wokalistki Jagi Wrońskiej i muzyków związanych z Piwnicą pod Baranami.

Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica