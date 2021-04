"Siedzi na drzewie, ludzie okien nie otwierają, bo się boją". Szukali legwana, znaleźli coś zupełnie innego

Inspektorzy krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami dostali mrożące krew w żyłach wezwanie: na drzewie przy jednym z bloków osiedlił się legwan. Zaniepokojeni mieszkańcy przestali otwierać okna, obawiając się, że gad wykorzysta okazję i wejdzie do któregoś z mieszkań. Obawy okazały się jednak nieuzasadnione – po bliższych oględzinach wyszło na jaw, czym "legwan" jest w rzeczywistości.

"Od dwóch dni siedzi na drzewie naprzeciwko bloku! Ludzie okien nie otwierają, bo się boją, że im to do domu wejdzie!" – alarmowała krakowianka.

Po licznych zapewnieniach, że nie jest to spóźniony primaaprilisowy żart, inspektorzy udali się na miejsce. Towarzyszyło im jednak zwątpienie z obecność prawdziwego legwana.

"Skąd by się wziął legwan na krakowskim osiedlu? W dzień – jednak – dość chłodny mimo kalendarzowej wiosny? Lata pracy inspektorskiej nauczyły mnie jednak, że są ludzie skłonni w dowolny sposób pozbyć się każdego zwierzęcia, które sprawia jakiś kłopot. Albo się zwyczajnie znudzi. Mieliśmy wrzuconego na podwórko wieczorem starego jorka, ciężko chorego kota zostawionego w zamkniętym transporterze w wiacie śmietnikowej zimą, szczurki i chomiki z klateczką wyrzucone do śmieci, nawet rybki w ulicznym kuble…. Może ktoś wyrzucił legwana, ciekawe tylko jak ten stwór się czuje po dwóch nocach w minusowej temperaturze? Może siedzi na tym drzewie i się nie rusza, bo po prostu umarł?" – czytamy we wpisie.