Była jedną z najbardziej poszukiwanych kobiet w Europie. Magdalena K. stanie przed sądem

Magdalena K., jej partner Mariusz Z. oraz 10 pseudokibiców Cracovii staną przed sądem. Akt oskarżenia trafił do sądu w Krakowie. Grupą miała kierować K. Oskarżona ukrywała się na Słowacji, gdzie starała się o azyl polityczny. Została sprowadzona do Polski w listopadzie ubiegłego roku na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

Śledztwo przeciwko Magdalenie K. prowadził Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie. Kobieta odpowie przed Sądem Okręgowym w Krakowie m.in. za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, do której należeli pseudokibice klubu sportowego Cracovia. Prokurator oskarżył K. również o przemyt i handel narkotykami, utrudnianie postępowania karnego, składanie fałszywych zeznań i nakładanie do tego samego innych osób, pranie pieniędzy m.in. przez nabycie luksusowego apartamentu i samochodu marki Mercedes 200 CLA. Magdalenę K. oskarżono też o przywłaszczenie samochodu marki BMW M 6. Jeśli sąd uzna winę Magdaleny K., może jej grozić do 15 lat pozbawienia wolności.