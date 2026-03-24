Bulwary Wiślane w Krakowie po nowemu. Miasto pokazało wizualizacje Źródło: Urząd Miasta Krakowa

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Miasto Kraków uzyskało komplet pozwoleń na rewitalizację Bulwarów Wiślanych - poinformował w poniedziałek prezydent miasta Aleksander Miszalski. Samorządowiec podkreślił, że przejdą one "prawdziwą metamorfozę", "odzyskają dawny blask i reprezentacyjny charakter".

Jak dodał, Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM) jest w trakcie opracowywania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztowej.

Inwestycja podzielona będzie na cztery etapy. W pierwszej kolejności ruszą prace na Bulwarze Rodła (I etap), od ujścia rzeki Rudawy do mostu Dębnickiego. Następnie przy pozostałych trzech bulwarach: Czerwieńskim (II etap), Inflanckim (III etap) i Kurlandzkim (IV etap). Jak wyjaśnił dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Łukasz Pawlik, pierwszy etap rewitalizacji powinien zakończyć się pod koniec 2027 roku.

Wizualizacje zmian na Bulwarach Wiślanych w Krakowie

Krakowskie Bulwary Wiślane. Co się zmieni?

Harmonogram prac – jak przekazał wiceprezydent Stanisław Mazur – będzie wynikał z wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania w budżecie Miasta Krakowa i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Według zapowiedzi Mazura, Zarząd Zieleni Miejskiej zamierza w IV kwartale bieżącego roku ogłosić przetarg na prace budowlane przy Bulwarze Rodła.

W budżecie miasta na realizację pierwszego etapu przewidziano 20,5 miliona złotych.

Po remoncie bulwary będą mieć nowe drogi, w tym rowerowe, chodniki, schody, pale cumownicze, oświetlenie, ławki, posadzone zostaną nowe krzewy i drzewa. Plan przewiduje także budowę przyłącza elektroenergetycznego i budowę instalacji wodociągowej. Jeżeli szerokość bulwarów na to pozwoli, rozdzielony zostanie ruch rowerowy od pieszego.

OGLĄDAJ: Polska Fundacja Narodowa do likwidacji? "Ta decyzja jest przed nami, mamy czas do końca roku"

Opracował Bartłomiej Plewnia