Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Problemy z pasażerami. Jeden w czasie lotu chciał wejść do kabiny pilotów

|
Straż Graniczna interweniowała wobec pasażerów w Balicach
Pilot Dariusz Kulik: personel samolotu ocenia czy osoba wchodząca na pokład stanowi zagrożenie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KOSG
Pasażer samolotu z Bułgarii nie słuchał poleceń załogi i próbował wejść do kabiny pilotów. Z pokładu wyprowadzili go strażnicy graniczni. Podobnie jak pasażera lotu ze Szwajcarii. Z kolei mężczyzna planujący lot do Dubaju miał kłopoty z powodu "żartu" na lotnisku.

Strażnicy graniczni na lotnisku Kraków-Balice w ostatnich dniach trzykrotnie interweniowali wobec pasażerów.

Jeden z incydentów dotyczył mężczyzny przylatującego z Bułgarii. Jak przekazał w komunikacie Karpacki Oddział Straży Granicznej, mężczyzna był pod wpływem alkoholu i podczas lotu nie wykonywał poleceń załogi.

Według personelu pokładowego, zachowywał się wulgarnie, ignorował wydawane polecenia, a także próbował wejść do kabiny pilotów. Po lądowaniu na lotnisku został wyprowadzony z samolotu przez funkcjonariuszy Zespołu Interwencji Specjalnych Straży Granicznej.

"Podczas prowadzonych czynności mężczyzna nadal zachowywał się agresywnie i nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy. Strażnicy użyli kajdanek, a na miejsce wezwano patrol policji. Badanie wykazało, że pasażer był pod wpływem alkoholu. Ostatecznie został przewieziony do izby wytrzeźwień" - wyjaśniła Joanna Nogal-Gromala z zespołu prasowego Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Po wytrzeźwieniu zapadnie decyzja, w jaki sposób zostanie ukarany za swoje zachowanie.

"Żart" w odpowiedzi na pytania

Inna interwencja dotyczyła obywatela Polski, który planował podróż do Dubaju. Podczas kontroli bezpieczeństwa mężczyzna powiedział, że w jego walizce znajdują się bomba i noże.

Strażnicy graniczni sprawdzili bagaż przy pomocy urządzenia rentgenowskiego oraz ręcznie. Nie znaleźli żadnych przedmiotów zabronionych. Mężczyzna przyznał, że chciał "żartobliwie" odpowiedzieć na pytania zadawane podczas kontroli. Za swoje zachowanie został ukarany mandatem.

"Nie wykonywał poleceń załogi, zachowywał się wulgarnie"

Do kolejnej interwencji doszło na pokładzie samolotu przylatującego do Krakowa ze Szwajcarii. Kapitan poprosił o wsparcie wobec pasażera, który podczas lotu nie wykonywał poleceń załogi i zachowywał się wulgarnie.

Po lądowaniu mężczyzna wraz z bagażem udał się w asyście funkcjonariuszy do hali przylotów. Wykonywał już wszystkie polecenia i nie było konieczności zastosowania wobec niego środków przymusu bezpośredniego. On także został ukarany mandatem.

Za takie zachowania grożą poważne konsekwencje

Strażnicy graniczni interweniowali na pokładach samolotów
Strażnicy graniczni interweniowali na pokładach samolotów
Źródło zdjęcia: KOSG

Strażnicy graniczni przypominają, że wszelkie informacje o materiałach wybuchowych czy broni są traktowane z najwyższą powagą. Podobnie oceniane są przypadki agresji wobec załogi i niewykonywania jej poleceń. Takie zachowania mogą skutkować nie tylko mandatem i wycofaniem z rejsu, ale również odpowiedzialnością karną lub zakazem korzystania z usług przewoźnika.

Źródło: Google Maps
OGLĄDAJ: Co dzieje się w PiS? Specjalne wydanie programu "W kuluarach"
21 2000 kuluary cl-0045
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
38 min
Danusia
"Tego się nie robi przez przypadek". Co wydarzyło się przed śmiercią Danusi?
Adrianna Otręba
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
Czarno na białym
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
Udostępnij:
Tagi:
lotniskoKrakówStraż Graniczna
Natalia Grzybowska
Natalia Grzybowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Donald Trump
Kolejne cła w grze. Mogą wywołać wojnę handlową
BIZNES
Lech gra z Aarhus
Piorunujące minuty Lecha. Mistrz Danii na łopatkach
RELACJA
Dariusz Matecki
Szczucki odgryza się Mateckiemu. "Wykształcenie nie ma tu nic do rzeczy"
Polska
Do rejestru zabytków została wpisana Willa Kahana
Willa Kahana będzie chroniona. "Prawdziwa uczta dla miłośników detalu"
WARSZAWA
Burze
Powrót nawałnic. IMGW wydał prognozę zagrożeń
METEO
Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, Przemysław Czarnek
Czy Morawiecki powinien zostać w PiS? Sondaż
Aleksandra Sapeta
Mateusz Morawiecki i Krzysztof Szczucki
Czas upływa w czwartek. A w piątek? Szczucki: znowu wzejdzie słońce
Polska
imageTitle
Kuriozalna sytuacja na starcie etapu. "Ewidentnie była panika"
EUROSPORT
Wypadek z udziałem trzech aut na ulicy Parkowej w Legionowie
Jechał bez prawa jazdy, potrącił nastolatka. Odpowiada za inne wypadki. Do aresztu nie trafił
WARSZAWA
Mateusz Morawiecki - Przemysław Czarnek
Kto by wygrał w wyborach, gdyby rozpadł się PiS? Sondaż
Polska
Pożary w Hiszpanii
Ewakuowano tysiące osób. Trwa walka z ogniem
METEO
imageTitle
Spektakularna metamorfoza. Vinicius Junior po operacji plastycznej
EUROSPORT
Ludwik Kotecki
Czy wrócą niższe ceny paliw? Członek RPP zabiera głos
BIZNES
Donald Trump
"Najprawdopodobniej już wkrótce uderzymy w ten obszar"
Świat
Prezydent Nikaragui Daniel Ortega
Rządzi wspólnie z żoną. Teraz ogłasza: nie będzie już wyborów
Świat
imageTitle
Nokaut w czasówce. Evenepoel wygrał drugi etap z rzędu
EUROSPORT
"Hipokryzja lewactwa", czyli "polityk ściąga Rolexa za 50 tysięcy". Co się nie zgadza
"Ściąga zegarek za 50 tysięcy", choć "będzie grzmiał o zabieraniu bogatym"? Co nie pasuje
Szymon Rębowski
Cieśnina Ormuz to ważny szlak handlowy (zdjęcie ilustracyjne)
Rynek odporny, ale ryzyka rosną. Agencja ostrzega
BIZNES
Zlekceważył pięć zakazów sądowych. 48-latek trafił do aresztu
Prowadził mimo pięciu sądowych zakazów. Kierowca w areszcie, pasażer z mandatem
WARSZAWA
Upalnie w Grecji
Szykują się na 43 stopnie Celsjusza
METEO
imageTitle
Kiedy grają siatkarze w ćwierćfinale Ligi Narodów 2026?
EUROSPORT
elektrycznosc prad wtyczka shutterstock_2308322399_1
Zniosą VAT na prąd. "Dam ludziom trochę oddechu"
BIZNES
Andy Burnham
Nowy premier, pierwsze zaskoczenie. "Cel jest jasny"
Marcin Złotkowski
Burzowe chmury, piorun, burza
Gdzie jest burza? Pada i mocniej wieje?
METEO
Plecak na torach, problemy w metrze
Sparaliżował ruch w metrze. Jest w rękach policji
WARSZAWA
mieszkania budownictwo shutterstock_2590924453_1
Turyści szturmują Polskę. Tam rezerwowano najwięcej noclegów
BIZNES
pap_20230310_0RD
"Wysadzić wszystko w powietrze". Coraz większe zdziwienie w PiS
Polska
Burza tropikalna Bertha
Burza tropikalna Bertha stworzy "zagrażające życiu warunki"
METEO
mężczyzna załamany ilustracyjne
Ekspert o "pladze wśród mężczyzn"
Polska
Uroczystość podpisania umowy dot. udziału Polski w budowie konstelacji satelitarnej IRIS2
Europejska odpowiedź na Starlink. Polska podpisała umowę
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica