Konserwacja ruin w Auschwitz. Do przetargu stanęła jedna firma

Placówka poinformowała, że przyjęła ofertę firmy zainteresowanej przeprowadzeniem prac. Ze specyfikacji opublikowanej przez muzeum w biuletynie informacji publicznej wynika, że działania konserwatorów obejmą między innymi płyty stropowe, słupy i belki, oraz zachowane fragmenty muru ceglanego w obrębie komory gazowej krematorium II, jednego z dwóch największych w obozie. Konserwatorzy sporządzić mają także dokumentacje: stanu zachowania elementów oraz powykonawczą.

Konserwatorzy będą mieli na działanie 29 tygodni od momentu podpisania umowy. Same prace konserwatorskie powinny zostać zrealizowane w pierwszych 21 tygodniach. Za wszystko otrzymają blisko 512,7 tysięcy złotych.

Było to drugie podejście oświęcimskiego muzeum do tego zadania. Poprzedni przetarg zakończył się fiaskiem, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Z udostępnionej przez muzeum dokumentacji wynika, że teraz do przetargu stanęła tylko jedna firma.

Kłopot z konserwacją ruin

Stan ruin dwóch największych krematoriów poobozowych nie jest dobry. Wpływ na to mają przede wszystkim warunki atmosferyczne i naturalna erozja materiału budowlanego. Różnego rodzaju prace konserwatorskie realizowane są od wielu lat.

Niemcy uruchomili pierwsze prowizoryczne komory gazowe w Auschwitz II-Birkenau w 1942 roku w domach odebranych wysiedlonym Polakom. Rosnąca liczba transportów sprawiła, że zadecydowali o wybudowaniu w Birkenau dużych krematoriów połączonych funkcjonalnie z komorami gazowymi, upozorowanymi na łaźnie z prysznicami. Były one oddawane do użytku od 31 marca do 25 czerwca 1943 roku. W każdym z dwóch większych krematoriów (II oraz III), można było spalić do 1440 zwłok na dobę, a w mniejszych (IV i V) - 768 ciał.

Przed ewakuacją obozu Niemcy zniszczyli krematoria. Do dziś zachowały się ruiny dwóch największych i fundamenty mniejszych.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 roku, by więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród około 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków zginęła w Auschwitz niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.